Как ежемесячно экономить до 1000 крон на ипотеке в Чехии. Ответ эксперта

​Банки имеют «скрытые» резервы для этих «скидок» благодаря более высоким процентным ставкам. Почему стоит поторговаться, прежде чем заключать ипотечный договор?

Банки в Чехии в феврале выдали своим клиентам ипотечных кредитов на общую сумму 7,9 млрд крон. Это примерно на 20% больше, чем в январе, когда объем, наоборот, снизился на 16% по сравнению с предыдущим месяцем. Повышение интереса к жилищным кредитам может быть также связано с тем, что процентная ставка по действительно новым ипотечным кредитам без рефинансирования в феврале снижается второй месяц подряд до 5,90% (в марте этот показатель составлял 6,27%).

Таким образом, объем и количество выданных ипотечных кредитов немного превысили значение конца прошлого года и достигли самого высокого уровня за последние шесть месяцев. Однако это лишь символическое улучшение по сравнению с предыдущими годами, и в целом объем выданных ипотечных кредитов остается одним из самых низких за последние десять лет, следует из данных Чешской банковской ассоциации.

По мнению Мариана Голуба, эксперта по ипотечным кредитам компании Česká spořitelna, можно ожидать дальнейшего снижения ставок, но только через более длительный период времени.

"Пока рано прогнозировать какие-либо значительные тенденции. В феврале в Česká spořitelna было зафиксировано увеличение объема ипотечных кредитов на 19% по сравнению с предыдущим месяцем. Дальнейшему росту объемов может способствовать благоприятное развитие процентных ставок. Согласно нашим ожиданиям, в этом году они должны остаться на прежнем уровне или даже немного снизиться”, - говорит Голуб.

Хотя процентные ставки вряд ли значительно снизятся в течение некоторого времени без вмешательства Чешского национального банка, финансовые консультанты говорят, что люди не должны быть пассивными при оформлении сделки, а вместо этого должны активно брать переговоры о процентных ставках в свои руки. Разница между предлагаемыми и реализованными ставками может достигать нескольких десятых процента.

Например, в феврале, по данным Fincentrum Hypoindex, предлагаемые ставки составили 6,37%, а предоставленные (реализованные) ставки — 5,9%.

"Реализованные процентные ставки, в отличие от цен предложения, отражают фактическую реальную процентную ставку по заключенным ипотечным контрактам. Ставки предложения чаще всего находятся в относительно широком диапазоне между 6% и 7%, но их средняя величина за последние шесть месяцев в целом оставалась чуть выше 6%", - объясняет Якуб Сейдлер, главный экономист Чешской банковской ассоциации.

Таким образом, разница между двумя средними ставками в феврале достигла почти половины процентного пункта. Для сравнения: при среднем кредите в 2 856 578 крон клиент платит 23 951 крон в месяц при ипотеке на 15 лет по ставке 5,9 % и 24 680 крон в месяц при ставке 6,37. Более выгодная процентная ставка ежемесячно сэкономит ему 729 крон, или 131 220 крон за 15 лет. Если бы он выплачивал ипотечный кредит с той же разницей и по той же ставке в течение 30 лет, ежемесячная экономия составила бы 869 крон, а общая сумма - почти 313 000 крон.

"Чтобы получить как можно более низкую ставку, клиенты не должны соглашаться на первое предложение, полученное от банка. Они должны обязательно проанализировать рынок, узнать все варианты и договориться с банком о конкретной ставке. Никогда сразу не подписывайте договор, потому что сейчас банки предлагают абсурдно высокие ставки", - говорит Иржи Глухи, основатель онлайн-платформы для финансовых консультаций Frenkee.

Петр Чаян, глава консультационной фирмы Premium Financial Services, дает аналогичный совет соискателям ипотеки. "Нынешние высокие ставки несут в себе один положительный момент для клиентов. Если вы выберете правильного ипотечного консультанта, вы сможете договориться с банком о ставке, которая будет более чем на 0,4% ниже объявленной банком", - говорит Петр Чаян.

По его словам, банки имеют «скрытые» резервы для этих «скидок» благодаря более высоким процентным ставкам. Для того чтобы претендовать на них, клиент должен соответствовать нескольким факторам, таким как хорошее соотношение запрашиваемой суммы кредита и собственных средств, более высокий кредитный рейтинг или, наоборот, хорошие отношения между ипотечным консультантом и банком.

Источник: seznamzpravy.cz

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