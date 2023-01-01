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Девелоперский проект «Рудна у Праги»: всего полчаса и вы в центре столицы

Девелоперский проект «Рудна у Праги»: всего полчаса и вы в центре столицы

Партнер рубрики:
Maria Hard
16 марта
11:27
10
Всего в 25 минутах езды от центра Праги на продажу представлены 9 двухэтажных домов. Этот девелоперский проект предлагает энергоэффективное современное жилье с отличной планировкой и собственным садом.

Девелоперский проект «Рудна у Праги»: всего полчаса и вы в центре столицы

Статус: продажи открыты

Девелопер: BEMETTM

Район: Среднечешский край

Город: Рудна

Общее количество домов: 9

О проекте

Проект предлагает в общей сложности 9 двухэтажных домов. Это современные, энергоэффективные здания, использующие тепловой насос в сочетании с подогревом полов. Планировки домов — 5КК или 4КК + кабинет/техническое помещение.

Площадь помещений составляет от 119 до 129 квадратных метров. Все дома имеют сад площадью около 400 квадратных метров и крытое парковочное место.

Местоположение

Дома находятся в Рудне у Праги, на улице В Бранце (V Brance). В этом районе не так много жилых домов, зато здесь есть все основные городские удобства. В нескольких минутах ходьбы находятся школы, рестораны, магазины, супермаркет, почта, банкомат, медицинские учреждения, спортивные сооружения, автобусная остановка и железнодорожная станция.

Автомагистраль находится всего в 1 километре, а до центра Праги можно добраться на машине всего за 25 минут. Это место подходит для тех, кто ищет дом в тишине и уединении, но в пределах легкой досягаемости от удобств большого города.

Источник: ziprealty.cz

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