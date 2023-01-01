Девелоперский проект «Рудна у Праги»: всего полчаса и вы в центре столицы

Статус: продажи открыты
Девелопер: BEMETTM
Район: Среднечешский край
Город: Рудна
Общее количество домов: 9
О проекте
Проект предлагает в общей сложности 9 двухэтажных домов. Это современные, энергоэффективные здания, использующие тепловой насос в сочетании с подогревом полов. Планировки домов — 5КК или 4КК + кабинет/техническое помещение.
Площадь помещений составляет от 119 до 129 квадратных метров. Все дома имеют сад площадью около 400 квадратных метров и крытое парковочное место.
Местоположение
Дома находятся в Рудне у Праги, на улице В Бранце (V Brance). В этом районе не так много жилых домов, зато здесь есть все основные городские удобства. В нескольких минутах ходьбы находятся школы, рестораны, магазины, супермаркет, почта, банкомат, медицинские учреждения, спортивные сооружения, автобусная остановка и железнодорожная станция.
Автомагистраль находится всего в 1 километре, а до центра Праги можно добраться на машине всего за 25 минут. Это место подходит для тех, кто ищет дом в тишине и уединении, но в пределах легкой досягаемости от удобств большого города.
Источник: ziprealty.cz
Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.
Что еще можно делать на 420on:
— Играть в игры для изучения чешского языка
— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ
— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ
— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ
— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ
— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ
Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:
— Telegram
— Вступите в группу Facebook