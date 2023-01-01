Перспектива жить в арендованной квартире уже не пугает чехов

Рост цен на энергоносители, недвижимость, а также строительные материалы и удорожание ипотечных кредитов начинают менять предпочтения чешских домохозяйств.
Чехи, которые однозначно предпочитают собственное жилье аренде, но в последнее время меняют свое отношение и все больше интересуются арендой.
Опрос, проведенный агентством Ipsos для компании CRE среди более чем тысячи чехов, проживающих в съемном жилье, показал, что большинство арендаторов (88%) живут в квартирах, тогда как только 12% людей снимают жилье.
Чехи снимают квартиру или дом в основном у частных лиц (67%). Муниципалитеты выступают арендодателями в 16%, а компании представлены на рынке минимально.
При поиске подходящей недвижимости для аренды чехи в подавляющем большинстве случаев не пользуются услугами агентств недвижимости, а сами ищут в Интернете. Основными критериями для них являются цена, расположение и услуги, связанные с арендой.
Цены на аренду в Чехии отнюдь не низкие, даже при этом, как показали результаты опроса, для более чем 60% чехов расходы на аренду не составляют даже трети их дохода - каждый четвертый тратит до 20% своего чистого дохода на оплату арендного жилья, и менее 40% тратят до 30% своего дохода. Остальным примерно 40% приходится залезать глубже в свои кошельки, а арендная плата составляет более 30% их дохода.
В то время как для более чем 30% арендаторов стоимость аренды не изменилась, лишь менее 20% населения подтвердили нулевое повышение цен на энергоносители. Арендная плата увеличилась на 10% примерно для четверти опрошенных арендаторов, в случае с энергией цена увеличилась на 10% для того же числа респондентов. Треть чехов, проживающих в арендованном жилье, сообщили о повышении цен на энергию от 10% до 30%, в то время как такое же число указало на повышение цен на энергию от 10% до 50%.
Лишь менее 20% нынешних арендаторов хотели бы поскорее избавиться от аренды. 40% планируют жить там долго, и столько же, но хотели бы со временем переехать в свою квартиру или дом.
Источник: novinky.cz
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