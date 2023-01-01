Роли поменялись местами: цены на недвижимость теперь диктуют покупатели

​Времена, когда на рынке недвижимости было так много желающих купить квартиру или дом и они переплачивали десятки и даже сотни тысяч крон, прошли.

Группа заинтересованных в покупке собственного жилья, которая еще два года назад значительно превосходила тех, кто пытался продать свою недвижимость на рынке, в значительной степени исчезла. Причиной тому стало значительное ухудшение доступности ипотечных кредитов, вызванное ростом процентных ставок и ужесточением условий банков для получения кредита.

И в сфере недвижимости произошел переворот, поскольку покупатели стали диктовать цены рынку. Переплата среди участников торгов, чтобы получить недвижимость по любой цене, превратилась в сделку по продаже на самых выгодных условиях.

Этот фактор отразился в разнице между предложенной и реализованной ценой недвижимости, согласно данным консалтинговой компании по недвижимости Broker Consulting. Эта разница в настоящее время составляет в среднем около 10%. В конкретных продажах эти десять процентов выражаются в удешевлении на сотни тысяч крон.

"Чем больше разница между ценой первоначального предложения и ценой исполнения, тем больше различаются реалистичные представления двух сторон о цене", - сказал Мартин Новак, главный аналитик компании Broker Consulting.

В отчетном периоде цена первоначального предложения составляла в среднем 70 800 крон за квадратный метр, а цена реализации - 64 990 крон за квадратный метр. То есть при таких условиях средняя квартира площадью 70 м2 была бы предложена за 4,9 млн крон, но в действительности она продана на полмиллиона дешевле.

Развитие тенденции, вызванной текущей экономической ситуацией, подтверждают и эксперты из Deloitte.

"В настоящее время спрос значительно ниже по сравнению с 2021 годом, как из-за значительно более дорогого финансирования, так и из-за общего негативного настроя потенциальных покупателей. При таком настроении разница между ценой предложения и ценой реализации более выражена, чем в спокойные времена, когда разница составляет до 5%", - говорит Ондржей Заблудил, директор департамента недвижимости и строительства компании Deloitte.

В предыдущие годы, во времена роста цен, эта разница была минимальной, говорит он. "В некоторых продажах наблюдалось даже увеличение цены реализации по сравнению с предложением", - добавляет он.

По оценке Заблудила, этот разрыв будет сохраняться. Однако в то же время ожидания покупателей, а значит и цены предложения, будут постепенно корректироваться, и рынок найдет новый ценовой баланс.

"Ключевым параметром будет цена финансирования, но мы не ожидаем значительных изменений в ближайшем будущем", - добавляет эксперт Deloitte.

Разница в ценах в регионах

Наибольшая разница в ценах - 12% - была зафиксирована в Центральной Чехии. За ней следуют Южная Чехия (-10%) и Усти-над-Лабем (-9%). Индекс REALIndex показал восьмипроцентную разницу в Пльзеньском, Оломоуцком и Пардубицком регионах.

С другой стороны, наименьшая разница наблюдается для недвижимости в Либерецком крае. Там разница составляет всего 3%.

"На уровень средних цен существенно влияет стоимость недвижимости в столице. В любом случае, индекс подтверждает тенденцию, которую мы наблюдаем на рынке недвижимости в последние месяцы. Покупатель имеет преимущество над участником торгов. Объявленные цены иногда значительно выше тех, за которые в итоге продается квартира или дом, - объясняет Кристина Виктора, руководитель отдела недвижимости компании Broker Consulting.

Разница становится больше

В этом году разрыв между ожиданиями продавцов и фактическими ценами реализации еще больше увеличился. По данным Broker Consulting, первоначальная предложенная цена в этом месяце составляла в среднем 65 423 крон за квадратный метр,, а реализованная цена - 58 942 крон за квадратный метр.

Однако, помимо цен на недвижимость, текущая неопределенность на рынке отражается и на объеме продаж. Например, в Праге и региональных городах, по данным Deloitte, в 4 квартале 2021 года было продано 4 326 квартир в кирпичных и сборных домах (без учета девелоперских проектов), в то время как в том же квартале 2022 года - только 2 267. Таким образом, продажи упали почти наполовину по сравнению с прошлым годом.

Источник: seznamzpravy.cz

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