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Ипотека в Чехии не подешевеет, 7 процентов — это норма, говорит банкир

Ипотека в Чехии не подешевеет, 7 процентов — это норма, говорит банкир

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Новости 420on
24 марта
09:45
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​«Благодаря избытку денег на мировых рынках сложилась абсурдная ситуация, когда процентные ставки были очень низкими и фактически происходило перераспределение стоимости между кредиторами и заемщиками. Деньги были очень дешевыми, и не было никакого смысла в сбережениях», — говорит Томаш Спурны, глава Moneta Money Bank.

Ипотека в Чехии не подешевеет, 7 процентов — это норма, говорит банкир

Процентные ставки по ипотечным кредитам значительно не снизятся. Даже через два-три года они все еще могут составлять около 5%. В программе Inside Talks об этом заявил Томаш Спурны, глава Moneta Money Bank.

Если в 2020 году ипотечные кредиты выдавались по ставке 1,9%, то сейчас люди платят более 6%. Высокие ставки — причина того, что объем выданных новых ипотечных кредитов в прошлом году упал более чем на 70%. И в этом году не ожидается существенного перелома, хотя интерес клиентов немного растет.

«В феврале банки выдали 7,8 миллиарда ипотечных кредитов, и проценты немного выросли: некоторые банки пытаются предложить конкурентоспособные ставки. Но если посмотреть на будущие ожидания по ставкам на пять лет вперед, то эти ожидания находятся на уровне 4,5%. Если учесть, что банк должен добавить к этим ожиданиям маржу в размере около 1%, то мы получим пятилетнюю ставку на уровне 5,5%», — сказал в интервью Inside Talks генеральный директор Moneta Money Bank Томаш Спурны, добавив, что это в два с половиной раза выше ставки, которую клиенты получали во время ипотечного бума.

Ипотека ниже 7% это нормально

«Доступность ипотеки для семей со средним доходом или с доходом ниже среднего снизилась примерно на 20%», — говорит Спурны. Он отмечает, что ставки по ипотеке не приблизятся к тем, к которым привыкли чехи, еще как минимум два-три года.

«Я считаю, что пока ставки по ипотеке ниже 7%, это, в принципе, нормально. Благодаря избытку денег на мировых рынках сложилась абсурдная ситуация, когда процентные ставки были очень низкими и фактически происходило перераспределение стоимости между банками и заемщиками. Деньги были очень дешевыми, и не было никакого смысла в сбережениях. А сейчас мы приближаемся к другому этапу», — говорит Спурны.

«Я думаю, что мы уже сегодня находимся в рецессии, потому что уже несколько кварталов подряд мы видим, что экономический рост замедлился и достиг отрицательных значений», — добавляет он.

«Мы ожидаем, что высокие ставки будут с нами дольше, чем ожидалось, замедление экономики будет держать нас в рецессии три, может быть, четыре квартала подряд», — говорит эксперт.

Достижение уровня инфляции в 2% в следующем году, как планирует Чешский национальный банк, нереально, считает Томаш Спурны.

«Я не думаю, что мы достигнем этой цели. Я ожидаю, что многие изменения в ценах на сырьевые товары и материалы для производства реальной продукции останутся с нами на некоторое время, и, возможно, потребуется два-три года, чтобы достичь цели по инфляции», — отмечает он.

Источник: seznamzpravy.cz

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