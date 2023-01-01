Будет проще получить разрешение на строительство в Чехии. Приняли новый закон, но есть изъяны

В пятницу на прошлой неделе в Палате депутатов чешского парламента наконец-то воцарило согласие. Правящая коалиция и ее оппозиция объединили усилия, чтобы одобрить существенную поправку к Закону о строительстве, уже предложенную правительством Бабиша и одобренной еще в 2021 году.
Однако это предложение не успело даже вырасти и «окрепнуть», то есть реально повлиять на практику строительства. Коалиционный кабинет Фиалы объявил о своем намерении кардинально изменить эту версию нашего строительного законодательства, несмотря на значительное противодействие, особенно со стороны экономической сферы. После длительных жарких переговоров и многочисленных резких высказываний, в конце концов, было найдено общее решение, о чем свидетельствует как пятничное голосование депутатов (все «за»), так и последующая оценка от экспертов. Поправку еще должен одобрить Сенат и подписать президент, но в этом отношении проблем быть не должно. Поэтому можно ожидать, что эта последняя версия нового закона о строительстве — НСЗ (NSZ) будет регулировать строительство в Чешской Республике в течение многих лет.
Как все будет
Система строительных органов будет выглядеть совершенно иначе, чем в первоначальном варианте НСЗ. Не будет создано ни запланированное Высшее строительное управление, ни система подчиненных ему региональных органов власти. Строительные органы также останутся в муниципалитетах — что, по мнению многих, является серьезной проблемой, связанной с явлением «предвзятости». Поправка к НСЗ предполагает сохранение 694 нынешних строительных управлений с возможностью сокращения их числа в зависимости от объема работы. Будет создано только Управление транспортного и энергетического строительства, подчиненное Министерству транспорта, которое будет отвечать, что неудивительно, в основном за транспортное и энергетическое строительство.
Однако благодаря поправке строителям будет проще и быстрее получить разрешение на строительство, что также было основным поводом для создания закона. Это станет возможным благодаря процедуре, при которой строительный орган сам обращается к так называемым doss — dotčené orgány státní správy, то есть соответствующим органам государственного управления, и получает их заключения в обязательного согласованного заключения. В соответствии с совершенно новым законом, который был одобрен депутатами парламента параллельно с поправками к НСЗ, к ним теперь будет относиться и Единый экологический отчет (JES). В конце должна быть поставлена только одна печать.
Строительный орган также сможет инициировать переговоры с соответствующими органами власти и застройщиком, если это необходимо. Введение принципа апелляции необходимо для того, чтобы, если кто-то обжалует решение строительного органа, решение по этому вопросу должен будет принять вышестоящий орган. Таким образом, дело не будет возвращаться на более низкий уровень.
Большие дебаты велись и по поводу специальных правил строительства в крупных городах, которые пока есть только в Праге. Только метрополия сохранила такую возможность, и НСЗ разрешает их создание для Брно и Остравы, а Пльзень и Либерец НСЗ не дает такой возможности. В этом отношении правительство утверждает, что оно хочет унифицировать законодательство и что города могут иметь свои собственные планы регулирования.
Остается ряд недочетов
«НСЗ частично улучшит текущую ситуацию и ускорит процесс получения разрешений на строительство. С другой стороны, он не реализует тот потенциал, который был заложен при утверждении нового Закона о строительстве, особенно в области интеграции принятия решений, соблюдения сроков или в области пространственного планирования. Во многих отношениях он не соответствует ни программной декларации правительства Чешской Республики, ни реальным потребностям чешской экономики»,
— считают представители Структуры для разумного строительного законодательства (Platforma pro zdravý stavební zákon). За исключением ČKAIT (Чешская палата уполномоченных инженеров и техников, задействованных в строительстве), она объединяет все профессиональные ассоциации, которые участвуют в процессе строительства или сильно заинтересованы в нем — строителей, девелоперов, архитекторов, а также Торговую палату и Конфедерацию промышленности и транспорта.
Отказ от принципа передачи строительства под госуправление, (подпадание под сферу самоуправления) и непоследовательная процедурная интеграция также означает, вопреки заявленному мнению правительства, невозможность «правила одной печати» или заменяемости должностных лиц строительных органов. А «создание еще одного штампа» от Единого экологического заключения также является ошибкой.
«К сожалению, чисто технический вопрос превратился в вопрос сугубо политический, содержание ушло на второй план. Закрытость и закостенелость Министерства регионального развития не позволили внести существенные изменения. Например, можно было — и логично — предложить объединить выдачу разрешений на проектирование и выдачу обязательных заключений там, где строительный орган и соответствующий орган находятся в одном ведомстве, например, в муниципалитетах с расширенной компетенцией. К сожалению, никто так делать не стал», — осуждает поправку к НСЗ Томаш Кадержабек, директор Ассоциации застройщиков.
Дискуссии между политиками и строителями также всегда касались вышеупомянутого количества необходимых «печатей».
«Никто не хочет от них отказываться, и в попытке сократить их количество в итоге появятся новые», — говорит Иржи Ноуза, президент Ассоциации строительных предпринимателей.
«Просто еще один штамп, который превращает Единый экологический отчет JES в обычную процедуру. К счастью, в ходе дискуссий с Министерством охраны окружающей среды удалось добиться хотя бы некоторых изменений в первоначальном проекте, который больше не содержит основных негативных элементов, таких как попытка автоматически связать EIA и JES».
Тем не менее положительных откликов больше.
«Мы ожидали более простой, быстрой, прозрачной и предсказуемой процедуры. Мы расцениваем утвержденное предложение как приемлемое, с которым можно работать, несмотря на его недостатки», — говорит Хана Ландова.
История без конца и края
Утверждение новой версии НСЗ не значит, что обновление чешского строительного законодательства на этом закончено. Сейчас полным ходом идет доработка новых технических требований к зданиям. Этот стандарт может оказаться не менее важным, чем поправки к НСЗ.
«Мы требуем от Министерства регионального развития быть максимально открытыми в вопросе постановлений о содержании проектной документации, требований к зданиям и т.д., публиковать все текущие проекты постановлений и привлекать широкую общественность к их подготовке. Было бы прискорбно, если бы они создавались за закрытыми дверями как существенная поправка к НСЗ и комплексному предложению по его изменению, а их окончательная форма снова вызвала бы споры и неприятие у профессионалов», — обратился к правительству Ян Касл, председатель Чешской палаты архитекторов.
Источник: remspace.cz
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