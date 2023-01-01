Разрешение на строительство в Чехии будет проще получить. Приняли новый закон, но есть изъяны

Закрытость и закостенелость Министерства регионального развития не позволили внести существенные изменения. Во многих отношениях новый закон не соответствует ни программной декларации правительства Чешской Республики, ни реальным потребностям чешской экономики. Впрочем, преимуществ все же больше.

В пятницу в Палате депутатов чешского парламента наконец-то воцарилось согласие. Правящая коалиция и оппозиция объединили усилия, чтобы одобрить существенную поправку к Закону о строительстве, предложенную правительством Бабиша и одобренную еще в 2021 году.

Однако это предложение не успело вырасти и «окрепнуть», то есть реально повлиять на практику строительства. Коалиционный кабинет Фиалы объявил о своем намерении кардинально изменить эту версию строительного законодательства, несмотря на значительное противодействие, особенно со стороны экономической сферы. После длительных жарких переговоров и многочисленных резких высказываний было найдено общее решение, о чем свидетельствует как пятничное голосование депутатов (все «за»), так и последующая оценка от экспертов. Поправку еще должен одобрить Сенат и подписать президент, но в этом отношении проблем быть не должно. Поэтому можно ожидать, что эта последняя версия нового закона о строительстве — НСЗ (NSZ) — будет регулировать строительство в Чешской Республике в течение многих лет.

Как все будет

Система строительных органов будет выглядеть совершенно иначе, чем в первоначальном варианте НСЗ. Не будет создано ни запланированное Высшее строительное управление, ни система подчиненных ему региональных органов власти. Строительные органы также останутся в муниципалитетах — что, по мнению многих, является серьезной проблемой в связи с предвзятостью последних. Поправка к НСЗ предполагает сохранение 694 нынешних строительных управлений с возможностью сокращения их числа в зависимости от объема работы. Будет создано только Управление транспортного и энергетического строительства, подчиненное Министерству транспорта, которое будет отвечать в основном за транспортное и энергетическое строительство.

Однако благодаря поправке будет проще и быстрее получить разрешение на строительство, что было основным поводом для создания закона. Это станет возможным благодаря процедуре, при которой строительный орган сам обращается к так называемым doss — dotčené orgány státní správy, то есть соответствующим органам государственного управления, и получает их заключения. В соответствии с совершенно новым законом, который был одобрен депутатами парламента параллельно с поправками к НСЗ, к ним будет относиться и Единый экологический отчет (JES). В конце останется поставить только одну печать.

Строительный орган также сможет инициировать переговоры с соответствующими органами власти и застройщиком, если это необходимо. Если кто-то обжалует вердикт строительного органа, по принципу апелляции решение по этому вопросу должен будет принять вышестоящий орган. Таким образом, дело не будет возвращаться на более низкий уровень.

Большие дебаты велись и по поводу специальных правил строительства в крупных городах, которые пока действуют только в Праге. НСЗ разрешает их создание для Брно и Остравы, но не для Пльзеня и Либерца. Правительство утверждает, что хочет унифицировать законодательство и дать городам возможности иметь собственные планы регулирования.

Остается ряд недочетов

«НСЗ частично улучшит текущую ситуацию и ускорит процесс получения разрешений на строительство. С другой стороны, он не реализует тот потенциал, который был заложен при утверждении нового Закона о строительстве, особенно в области интеграции принятия решений, соблюдения сроков или в области пространственного планирования. Во многих отношениях он не соответствует ни программной декларации правительства Чешской Республики, ни реальным потребностям чешской экономики», — считают представители Структуры для разумного строительного законодательства (Platforma pro zdravý stavební zákon). За исключением ČKAIT (Чешская палата уполномоченных инженеров и техников, задействованных в строительстве), она объединяет все профессиональные ассоциации, которые участвуют в процессе строительства или сильно заинтересованы в нем: строителей, девелоперов, архитекторов, а также Торговую палату и Конфедерацию промышленности и транспорта.

Отказ от принципа передачи строительства под госуправление (подпадание под сферу самоуправления) и непоследовательная процедурная интеграция также означает, вопреки заявлениям правительства, невозможность «правила одной печати» или заменяемости должностных лиц строительных органов.

«К сожалению, чисто технический вопрос превратился в вопрос сугубо политический, содержание ушло на второй план. Закрытость и закостенелость Министерства регионального развития не позволили внести существенные изменения. Например, можно было объединить выдачу разрешений на проектирование и выдачу обязательных заключений там, где строительный орган и соответствующий орган находятся в одном ведомстве, например в муниципалитетах с расширенной компетенцией. К сожалению, никто так делать не стал», — осуждает поправку к НСЗ Томаш Кадержабек, директор Ассоциации застройщиков.

Дискуссии между политиками и строителями также всегда касались вышеупомянутого количества необходимых печатей.

«Никто не хочет от них отказываться, и в попытке сократить их количество в итоге появятся новые», — говорит Йиржи Ноуза, президент Ассоциации строительных предпринимателей.

«Просто еще один штамп, который превращает Единый экологический отчет JES в обычную процедуру. К счастью, в ходе дискуссий с Министерством охраны окружающей среды удалось добиться хотя бы некоторых изменений в первоначальном проекте, который больше не содержит основных негативных элементов, таких как попытка автоматически связать EIA и JES».

Тем не менее положительных откликов больше.

«Мы ожидали более простой, быстрой, прозрачной и предсказуемой процедуры. Мы расцениваем утвержденное предложение как приемлемое, с которым можно работать, несмотря на его недостатки», — говорит Хана Ландова.

История без конца и края

Утверждение новой версии НСЗ не значит, что обновление чешского строительного законодательства на этом закончено. Сейчас полным ходом идет доработка новых технических требований к зданиям. Этот стандарт может оказаться не менее важным, чем поправки к НСЗ.

«Мы требуем от Министерства регионального развития быть максимально открытым в вопросе постановлений о содержании проектной документации, требований к зданиям и т.д., публиковать все текущие проекты постановлений и привлекать широкую общественность к их подготовке. Было бы прискорбно, если бы они создавались за закрытыми дверями как существенная поправка к НСЗ и комплексному предложению по его изменению, а их окончательная форма снова вызвала бы споры и неприятие у профессионалов», — обратился к правительству Ян Касл, председатель Чешской палаты архитекторов.

Источник: remspace.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook