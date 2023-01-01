На аукционе жилье в Чехии больше не купить

​«В случаях, когда этот инструмент не использовался должным образом, продажи осуществлялись по ценам на 10% ниже рыночных на тот момент», — говорит эксперт.

В Чешской Республике интерес к покупке квартир и домов резко упал за последний год, в основном из-за недоступных ипотечных кредитов. Агентства недвижимости даже перестали использовать некоторые популярные стратегии продаж.

Сочетание высоких цен на недвижимость и дорогих ипотечных кредитов буквально заморозило рынок недвижимости в Чешской Республике. Продажи упали на десятки процентов по сравнению с прошлым годом, и в результате произошли фундаментальные изменения. Покупатели начали диктовать условия на рынке.

В начале прошлого года все было совершенно иначе. Предложение жилья на продажу было значительно ниже спроса, и потенциальные покупатели конкурировали за недвижимость. Часто они были готовы переплачивать десятки и даже сотни тысяч крон.

Агентствам недвижимости пришлось по-новому подойти к рынку, на котором теперь доминируют покупатели, и изменить установленные правила или стратегии продаж.

Конец аукционов по продаже недвижимости

Одним из таких изменений стало практически полное исчезновение продаж через аукционы.

«Сегодня аукционы практически не проводятся. Основной принцип проведения аукционов - отсутствие предложения и большой спрос, — говорит Роберт Ханзл, генеральный директор компании Next Reality. — И сейчас это соотношение изменилось на противоположное».

Это подтверждает и Михал Свобода из Century 21. «Фундаментальный мотив готовности торговаться при обсуждении цены полностью отсутствует из-за обилия выставленных на продажу объектов», — говорит Свобода.

По словам Роберта Ханзла, сейчас ситуация полностью изменилась, и покупатели требуют скидку на цену покупки.

Это видно по разнице между ценой, по которой недвижимость предлагается в объявлениях, и ценой, по которой она в итоге продается. Они отличаются на несколько процентов, причем цены на старые квартиры упали в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные анализа компании Broker Consulting.

По словам Роберта Ханзла, аукцион теперь можно проводить только для недвижимости, которая, как ожидается, будет пользоваться высоким спросом. «Это может быть уникальная небольшая квартира в хорошем районе города или уникальный участок земли с видом», — поясняет он.

Очищение рынка

Брокер по недвижимости Archer Reality Франтишек Кроупа, однако, считает, что текущие изменения могут положительно повлиять на рынок. По его словам, аукцион обычной недвижимости бывает уловкой для продавцов и покупателей и зачастую выгоден только агентам по недвижимости.

«Прежде всего необходимо установить привлекательную стартовую цену, которая будет очень низкой, чтобы привлечь как можно больше участников торгов. После этого цена обычно повышается, но она редко достигает рыночной цены. Затем агент по недвижимости представляет разницу между "заниженной ставкой" и достигнутой ценой как большой успех. Однако продавец уходит с меньшей суммой денег, чем он заработал бы при продаже с индивидуальным подходом к покупателю», — объясняет Кроупа.

Михал Свобода, эксперт по недвижимости компании Century 21, подтверждает его слова: «В случаях, когда этот инструмент не использовался должным образом, продажи осуществлялись по ценам на 10% ниже рыночных».

Покупатели тоже часто остаются недовольными несмотря на то, что заплатили меньше.

«Им приходится пройти через изнурительный и неопределенный путь. Обычно они соблазняются низкой ценой и платят больше, чем ожидали», — сказал брокер Archer Reality.

С другой стороны, агент по недвижимости и его брокер экономят таким образом много времени и сил за те же комиссионные, что и при обычной продаже, которая может занять месяцы.

Аукционы для обычной недвижимости имеют смысл только в кризисных случаях, говорит он, когда время, а не цена имеет решающее значение.

«Исключением может быть редкая, труднодоступная по цене недвижимость, например замок. Но даже в этом случае я считаю, что классическая сделка — лучшая стратегия», — добавляет Франтишек Кроупа.

Изменение стратегии

В нынешней ситуации, когда рынок перевернулся и продать недвижимость стало гораздо сложнее, как никогда важно сосредоточиться на актуальной стратегии продаж.

По словам Яна Грубы, управляющего директора сети агентств недвижимости Re/max, важную роль будет играть качественный маркетинг предлагаемых объектов и привлекательная визуальная презентация, включая внутреннюю планировку, профессиональные фотографии и видео, которые дополнят качественное описание предлагаемой недвижимости.

«В нынешней ситуации я считаю абсолютно необходимым правильно определить цену. Брокер должен принять во внимание местоположение, качество квартиры или дома, цены в этом районе и покупательскую способность на рынке, а также провести клиента через сложный процесс подготовки недвижимости к продаже, составления контрактной документации и выбора соответствующей стратегии продажи. Все это ускорит и упростит последующий процесс продажи», — добавил глава Re/max.

Источник: seznamzpravy.cz

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