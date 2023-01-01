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Рынок недвижимости
Ипотека в Чехии снова подорожала

Ипотека в Чехии снова подорожала

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Новости 420on
06 апреля
16:58
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Банки отменили скидки на ипотечные кредиты, в результате чего средняя ставка по ипотеке немного выросла. По мнению экспертов, все указывает на то, что стагнация продлится месяцы, а может быть, и весь этот год.

Ипотека в Чехии снова подорожала

После небольшого восстановления в марте ставки по ипотечным кредитам снова выросли. Большинство банков копируют поведение Национального банка Чехии и сохраняют ставки без изменений. По данным Fincentrum Hypoindex, средняя ставка увеличилась на три базисных пункта в апреле и составила 6,30% в первую неделю месяца.

«Согласно данным Fincentrum Hypoindex, предлагаемые ставки в апреле снова немного выросли по сравнению с прошлым месяцем. Причиной такого повышения стало окончание скидок в некоторых банках. Однако большая часть банковского рынка продолжает копировать поведение Чешского национального банка и сохраняет свои ставки на прежнем уровне. Все указывает на то, что эта тенденция продлится если не весь этот год, то уж точно до его последнего квартала», — сказал Йиржи Сикора, ипотечный аналитик Fincentrum & Swiss Life Select.

Ежемесячный платеж по ипотечному кредиту на 3,5 млн крон со сроком погашения 25 лет при средней ставке в 6,3% увеличился на 73 кроны до 23 205 крон в апреле.

Однако, что касается разницы по сравнению с прошлым годом, в этом случае выплаты по ипотечному кредиту увеличатся примерно на 3 000 крон, поскольку в апреле прошлого года средняя ставка предложения составляла 4,88%.

Чешский национальный банк оставил процентные ставки без изменений в конце марта, как и ожидалось. Таким образом, двухнедельная ставка репо остается на уровне 7%, достигнутом в июне прошлого года.

Однако, по словам председателя Центрального банка Алеша Михла, Банковский совет по-прежнему готов повышать ставки, особенно если возрастет риск роста заработной платы и инфляционной спирали.

Таким образом, базовые процентные ставки могут оставаться на высоком уровне в течение более длительного периода времени. То же самое относится и к ставкам по ипотечным кредитам.

Несмотря на высокие процентные ставки, ипотечный рынок возрождается. 

«Ипотечный рынок переживает небольшое восстановление в начале года. В основном это связано с прекращением фиксации старых ипотечных кредитов, с падением цен на некоторые объекты недвижимости, а также с тем, что клиенты постепенно привыкают к повышенным ставкам», — добавил Йиржи Сикора, ипотечный аналитик Fincentrum & Swiss.

Источник: seznamzpravy.cz

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