Интерес чехов к элитной недвижимости за рубежом растет

Люди не только интересуются типичными для чехов местами отдыха, такими как Хорватия или Испания, но и все чаще инвестируют в недвижимость в Таиланде или Дубае.

Данные агентства недвижимости Luxent, которое специализируется на элитной недвижимости, показывает, что интерес чехов недвижимости за рубежом в последнее время растет.

Люди не только интересуются типичными для чехов местами отдыха, такими как Хорватия или Испания, но и все чаще инвестируют в недвижимость в Таиланде или Дубае.

В настоящее время портфолио компании включает хорватскую недвижимость по цене от 5 до 60 миллионов крон, виллу в Таиланде за 17 миллионов крон и недвижимость на Бали по цене от 4 до 13 миллионов крон. Объем завершенных сделок Luxent в прошлом году достиг 1,25 млрд крон, что примерно в два раза больше, чем в 2021 году. Оборот компании вырос пна 70% по сравнению с предыдущим годом. Самой дорогой проданной недвижимостью был коттедж в Праге 6 за 145 млн крон, 70% продаж составили квартиры, 25% — дома и 5% — земельные участки.

По мнению Luxent, рынок элитной недвижимости не остановился, но в последнее время можно наблюдать замедление темпов роста, а также то, что покупатели все чаще выбирают аренду в ожидании изменений на рынке.

Рынок элитной недвижимости в последнее время развивается лучше, чем массовый, поскольку такие покупатели реже используют ипотечные кредиты для приобретения квартир и домов.

Агентство элитной недвижимости Svoboda & Williams иначе оценивает текущую ситуацию. Недавний анализ показал, что продажи элитных квартир в Чехии в прошлом году упали на 37%.

Источник: remspace.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook



