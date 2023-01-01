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Интерес чехов к элитной недвижимости за рубежом растет

Интерес чехов к элитной недвижимости за рубежом растет

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Новости 420on
11 апреля
11:42
648
Люди не только интересуются типичными для чехов местами отдыха, такими как Хорватия или Испания, но и все чаще инвестируют в недвижимость в Таиланде или Дубае.

Интерес чехов к элитной недвижимости за рубежом растет

Данные агентства недвижимости Luxent, которое специализируется на элитной недвижимости, показывает, что интерес чехов недвижимости за рубежом в последнее время растет. 

Люди не только интересуются типичными для чехов местами отдыха, такими как Хорватия или Испания, но и все чаще инвестируют в недвижимость в Таиланде или Дубае.

В настоящее время портфолио компании включает хорватскую недвижимость по цене от 5 до 60 миллионов крон, виллу в Таиланде за 17 миллионов крон и недвижимость на Бали по цене от 4 до 13 миллионов крон. Объем завершенных сделок Luxent в прошлом году достиг 1,25 млрд крон, что примерно в два раза больше, чем в 2021 году. Оборот компании вырос пна 70% по сравнению с предыдущим годом. Самой дорогой проданной недвижимостью был коттедж в Праге 6 за 145 млн крон, 70% продаж составили квартиры, 25% — дома и 5% — земельные участки.

По мнению Luxent, рынок элитной недвижимости не остановился, но в последнее время можно наблюдать замедление темпов роста, а также то, что покупатели все чаще выбирают аренду в ожидании изменений на рынке. 

Рынок элитной недвижимости в последнее время развивается лучше, чем массовый, поскольку такие покупатели реже используют ипотечные кредиты для приобретения квартир и домов. 

Агентство элитной недвижимости Svoboda & Williams иначе оценивает текущую ситуацию. Недавний анализ показал, что продажи элитных квартир в Чехии в прошлом году упали на 37%.

Источник: remspace.cz

 

 

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