Тысячи чехов отложили покупку собственной квартиры

​Хотя Чехия по-прежнему считается страной, где люди предпочитают иметь собственный дом, за последний год многие потенциальные покупатели были вынуждены пересмотреть эту инвестицию. И откладывание важной покупки, похоже, продолжается.

Высокие цены на недвижимость в Чехии вместе с дорогими ипотечными кредитами осложняют ситуацию для тех, кто заинтересован в покупке собственного жилья. За последние годы продажи квартир заметно упали.

Высокие процентные ставки, жесткие условия банков для получения ипотечного кредита и, наконец, высокие цены на саму недвижимость, которые уже долгое время увеличивают недоступность жилья в Чехии. Это факторы, которые более года оказывают фундаментальное влияние на рынок недвижимости.

Согласно анализу, проведенному Valuo.cz, в первом квартале этого года было продано меньше всего квартир за последние семь лет.

Согласно данным, в марте продажи упали на 19% в годовом исчислении. Однако в случае Злинского или Карловарского краев речь идет о падении на 50%. Но есть и исключения. В Праге и Пардубицком крае, наоборот, количество проданных квартир в марте выросло по сравнению с мартом прошлого года.

Однако при квартальном сравнении, то есть при сравнении показателей за отдельные кварталы года, данные выглядят иначе.

«Если мы сравним первый квартал 2022 и 2023 годов, то увидим, что количество продаж упало везде, в среднем на 26%. Например, в марте 2023 года в Чехии было продано 4 880 квартир, что на 1 119 меньше, чем год назад», — говорит Радек Шитера, основатель Valuo.cz.

Заметное снижение количества проданных квартир в Чехии началось еще в прошлом году, что также отражено в итоговых цифрах анализа. По сравнению с предыдущими годами продажи снизились на несколько тысяч сделок.

Наибольшее количество квартир за последние 12 месяцев было продано в Праге (13 687), в Средней Чехии (6 131) и Южноморавском крае (5 373), а наименьшее количество — в Пардубицком крае (1 802).

Об охлаждении интереса к покупке жилья в нынешних условиях свидетельствуют и данные Sreality.cz, измеряющие время, в течение которого рекламируется недвижимость, выставленная на продажу.

«Согласно данным Price Compass Sreality.cz, среднее время размещения объявлений на нашем портале для квартир, предлагаемых в Праге, за последний год увеличилось примерно на четверть, но оно по-прежнему остается одним из самых коротких по сравнению с другими регионами. В других регионах, а именно в Центральной Чехии и в Пардубицком, Пльзеньском, Краловеградецком, Моравско-Силезском краях, среднее время почти удвоилось», — говорит Шарлота Смутна, аналитик данных Seznam.cz.

Согласно анализу Valuo.cz, спад более значителен для старых квартир, которые находятся в зданиях, построенных три и более лет назад.

«Если сравнивать первые кварталы 2022 и 2023 годов, падение составит 36%», — добавляет Шитера к данным о продажах.

С другой стороны, количество проданных квартир в новостройках немного растет — на 1% в годовом исчислении, несмотря на ситуацию на рынке.

«Если сравнивать первые кварталы 2022 и 2023 годов, можно отметить рост даже на 13%», - добавляет Радек Шитера. «Но даже эта положительная тенденция не изменит общей картины. Количество продаж квартир в новостройках составляет лишь четверть от общего числа проданных квартир», — поясняет он.

Причиной такой разницы между продажами новых и старых квартир на рынке, очевидно, является их цена. Квартиры в новостройках продаются на рынке на десятки тысяч крон за квадратный метр дороже, чем аналогичные квартиры, и в их покупке заинтересована группа покупателей, для которых общая цена не является решающим фактором. Более того, некоторые из них не берут ипотечный кредит на покупку новостройки, а могут использовать собственные сбережения.

Источник: seznamzpravy.cz

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