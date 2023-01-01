Чехия будет поддерживать арендное жилье. Дотации превысят 800 млн крон

Квартиры будут предназначены для тех, кто не владеет недвижимостью и в то же время тратит большую часть своего дохода на жилье, например для матерей-одиночек, молодых семей, пожилых людей и др.

Чехия разрабатывает программу под названием «Арендное жилье». Она предусматривает 800 млн крон на поддержку строительства съемных квартир.

Министр регионального развития Иван Бартош отметил, что только часть денег будет предоставлена муниципалитетам и другим бенефициарам в виде субсидий. Остальная часть будет выделена в виде кредита, поэтому потраченные деньги в будущем вернутся государству.

Квартиры будут предназначены для тех, кто не владеет недвижимостью и в то же время тратит большую часть своего дохода на жилье, например для матерей-одиночек, молодых семей, пожилых людей или представителей важных для общества профессий.

Из 800 млн крон, предусмотренных программой поддержки арендного жилья, полмиллиарда предназначены непосредственно для муниципалитетов, остальные — для ассоциаций, благотворительных организаций, а также частных инвесторов, которые будут сотрудничать с муниципалитетами в строительстве и предоставят в пользование муниципалитетам не менее четверти построенных квартир.

Бартош подчеркнул, что четкой целью программы является поддержка городов и муниципалитетов, которые должны обновить свой жилищный фонд. Он назвал программу арендного жилья «первым шагом в серии финансовых инструментов», которые будут введены. Министерство рассчитывает, что на деньги, которые оно потратит или которые поступят из Государственного фонда поддержки инвестиций, будет построено около 300 квартир.

«Это будет поддержка там, где много людей, переехавших из-за работы или учебы, и где, к сожалению, строится недостаточно жилья, будь то жилье на продажу или арендное жилье, цены на которое высоки, я бы сказал, неоправданно высоки по сравнению с другими городами Европы», — сказал Станислав Кубачек, президент Ассоциации арендного жилья.

«Чтобы дать вам представление, в Вене, например, четверть квартир — муниципальные квартиры. В Праге — только 4%», — добавил он.

«Поддержка будет состоять из комбинации субсидии и льготного кредита. (...) Это относительная новинка, потому что это возвратный финансовый инструмент. Деньги, которые мы потратим, будут постепенно возвращаться в систему», — отметил Бартош.

Размер субсидий будет зависеть от размера арендной платы. Условием министерства является то, что арендная плата будет обычной для данного места и сроком не менее 20 лет.

По его словам, ситуация с жильем в Чехии очень проблематична, что связано с многолетним непрерывным ростом цен на жилье, занимаемое собственником. «Данные, которые мы используем, показывают, что тенденция недоступности жилья огромна. За последнее десятилетие реальные цены выросли более чем на 60%», — отметил он. По его словам, в региональных городах даже «средняя семья, получающая приличный доход», не может позволить себе ипотеку.

Согласно данным Dataligence, цены на аренду жилья также растут. В последнем квартале прошлого года они выросли более чем на 10%. Средняя арендная плата за старую 65-метровую квартиру составляет 17 750 крон. Самые высокие арендные ставки — в Праге и Брно, где средняя арендная плата за такую квартиру составляет более 20 000 крон, в то время как в других региональных городах она ниже средней по стране. Самая низкая месячная арендная плата за такую квартиру — в Усти-над-Лабем, Остраве и Карловых Варах, где она составляет около 12–13 тысяч крон.

В Чешской Республике насчитывается около четверти миллиона муниципальных квартир. Две трети из них сдаются в аренду.

Арендованное или собственное жилье?

Эксперты по жилищной политике согласны с тем, что государственная поддержка арендного жилья — это правильный шаг. «Это хороший политический ход, он определенно оправдан, муниципалитеты с удовольствием идут на это. Проблема нехватки арендного жилья имеет более сложные причины. С подобными проблемами сталкиваются не только молодые, но и пожилые люди по всей Европе», — сказал Милан Крчек из Гражданской ассоциации домовладельцев.

В то же время он не считает, что молодые люди откажутся от идеи иметь собственный дом. «Но многие поймут, что со временем можно довольно долго жить в арендованном жилье, причем без забот», — отметил он.

«Я согласен, что это капля в море, но нужно с чего-то начинать. Если строить новые квартиры, то ситуация как в сфере жилья для собственников, так и в сфере арендного жилья, естественно, улучшится. Боюсь, что при нынешних ценах на рынке недвижимости даже средний класс не в состоянии приобрести собственное жилье, поэтому аренда жилья все чаще будет альтернативой, особенно для молодых людей, но, к сожалению, она также будет необходимостью, чтобы обеспечить качественное жилье для молодого поколения», — сказал Штепан Кржечек, главный экономист BH Securities и советник премьер-министра.

По его мнению, аренда жилья является первым шагом на пути к независимости. «Но я думаю, что люди должны не оставаться в арендованном жилье, а перебираться в собственное», — сказал он.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz