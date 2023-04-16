Банкиры в Чехии хотят сделать ипотеку более доступной

Процентные ставки и жесткие правила Центробанка Чехии заморозили рынки недвижимости и ипотеки. Эксперты говорят, что пришло время перемен. Именно поэтому в июне банкиры начнут переговоры о смягчении требований к соискателям кредитов. Это может сделать ипотечные кредиты более доступными.

В Чехии, стране, где собственное жилье считается одной из самых надежных инвестиций и где более 80% чехов живут в собственном доме, продажи недвижимости уже начали резко падать во второй половине прошлого года.

Замораживание рынка связано со значительным ухудшением доступности ипотечных кредитов, вызванным как ростом процентных ставок, так и ужесточением год назад условий получения кредита, установленных Чешским национальным банком (ЧНБ). В результате количество выданных ипотечных жилищных кредитов сократилось. Данные Чешской банковской ассоциации показывают, что в марте этого года этот объем снизился на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако вскоре ситуация может измениться.

Время перемен

По мнению некоторых экспертов в области недвижимости, ситуация на рынке постепенно меняется, и настало время смягчить правила кредитования.

"Регулирование ипотечного кредитования с помощью параметров DTI и DSTI произошло весной прошлого года, в то время, когда процентные ставки на рынке были очень низкими, а цены на недвижимость росли. ЧНБ оправдывал это введение защитой банковского сектора. Однако эта ситуация уже прошла. Цены на старую недвижимость упали на 30%, а процентные ставки на уровне 6% практически сами регулируют рынок", - сказал Роберт Ханзл, генеральный директор компании Next Reality. Именно поэтому, по его словам, меры по защите банков не дают эффекта и, наоборот, усложняют доступность жилья.

Однако этому противоречит заявление заместителя председателя Чешского национального банка (ЧНБ) Яна Фрайта. Во время семинара, посвященного кредитным показателям и их влиянию на рынок недвижимости, он сказал, что, согласно данным ЧНБ, более легкая доступность ипотечных кредитов в целом не привела к улучшению доступности жилья, занимаемого собственниками, особенно с точки зрения доступности доходов.

Центральный банк будет принимать меры

Тем не менее, по его словам, дискуссия о возможных корректировках в настройке показателей кредитования в условиях повышения процентных ставок является актуальной. Некоторое смягчение этих условий может произойти уже в начале июня этого года.

"Я считаю вопрос о корректировке показателей DTI и DSTI в условиях повышения процентных ставок актуальным, и правление ЧНБ подробно рассмотрит его на заседании по вопросам финансовой стабильности 1 июня 2023 года", - сказал Ян Фрайт.

Он также добавил, что предельные значения этих коэффициентов кредитования по-прежнему являются важным инструментом обеспечения стабильности отечественного банковского сектора.

"Легкая доступность ипотечных кредитов неоднократно приводила к раскручиванию спирали между ценами на жилье и кредитами на его приобретение, что является источником кредитных и макроэкономических рисков", - пояснил заместитель управляющего ЧНБ.

Изменение рыночных условий и корректировку параметров кредитования поддерживает и ипотечный эксперт Broker Trust Либор Войта Остатек.

"Текущие лимиты ЦНБ были установлены осенью 2021 года, когда процентные ставки по ипотеке были ниже 3% за последние полтора года ситуация кардинально изменилась, жилье стало недоступным, особенно в Праге", - говорит Остатек.

По его расчетам, только благодаря этому изменению ежемесячный платеж по ипотеке за обычную квартиру подскочил с 29 000 крон до более чем 41 000 крон. При требуемом DSTI молодая семья должна иметь чистый ежемесячный доход более 83 000 крон.

"Это совершенно не по карману подавляющему большинству семей, и если мы ничего не изменим, жилье и дальше будет недоступным", - сказал ипотечный эксперт.

Источник: seznamzpravy.cz

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