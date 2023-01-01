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Правительство Чехии увеличит налог на недвижимость. Сколько будем платить?

Правительство Чехии увеличит налог на недвижимость. Сколько будем платить?

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Новости 420on
11 мая
14:48
806
Мы увеличим налог на недвижимость, объявил министр финансов Збынек Станюра (ODS) на правительственной пресс-конференции в четверг, 11 мая. Это одна из многих мер, призванных сократить дефицит бюджета.

Правительство Чехии увеличит налог на недвижимость. Сколько будем платить?

«Мы решили увеличить налог на недвижимость», — сказал Станюра. Эта мера должна принести в государственный бюджет 9,3 млрд крон, добавил он.

«У нас второй самый низкий налог на недвижимость в ОЭСР. Даже после этого повышения он будет значительно ниже среднего уровня», — подчеркнул министр. Согласно пресс-релизу, налог планируется повысить вдвое. Если сейчас налог за квартиру 2+кк в Праге составляет около 2 000 крон в год, то с 2023 года придется платить уже 4 000 крон.

Правительство также предлагает ввести налоговые обязательства в зависимости от инфляции.

«Начиная с 2025 года правительство предлагает ввести механизм автоматической индексации налогов на основе роста инфляции, называемый коэффициентом инфляции. Этот шаг призван избежать ситуации, когда взимаемый налог со временем уменьшается в реальном выражении», — поясняется в докладе.

О других мерах экономии, принятых правительством, читайте в этой статье.

Источник: novinky.cz

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