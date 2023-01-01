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Чехи избавляются от своих дач. В чем причина?

Чехи избавляются от своих дач. В чем причина?

Партнер рубрики:
Новости 420on
14 мая
09:13
6195
Чехи начали продавать дачи и загородные дома, сообщают риелторские компании. Цены на такие объекты падают на десятки процентов.

Чехи избавляются от своих дач. В чем причина?

Причинами этого брокеры называют окончание пандемии ковида и экономический спад. Ожидается, что тенденция достигнет пика в ближайшие месяцы.

Загородный дом площадью около 40 кв. м недалеко от Пуцова в районе города Требич выставлен на продажу уже около недели. Год назад были бы десятки заинтересованных лиц, а сейчас их минимум. В последние месяцы, напротив, количество тех, кто хочет продать загородный дом или дачу, увеличивается.

«Это те, кто покупал такие объекты во время пандемии, когда спрос был огромным, а теперь, когда мир вернулся к нормальной жизни, они избавляются от своей недвижимости. Второй тип клиентов — это те, на кого повлияла текущая финансовая ситуация на рынке и высокие цены на энергоносители», — поясняет Петр Скотак из Ассоциации агентств недвижимости.

Во вторую группу входят в основном пожилые люди, у которых уже нет сил ухаживать за дачей, и никто в семье не заинтересован в этом. По данным портала Sreality.cz, в Южно-Моравском крае в это время в прошлом году было доступно для покупки около 100 загородных домов, а в настоящее время их 250.

«За последний год цены упали примерно на 20–30%. Это также связано с тем, что во время пандемии цены на были непропорционально высокими», — говорит Скотак. 

Хорошо продаются энергоэффективные дома, которые, как правило, имеют собственную скважину и отапливаются дровами.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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