Центробанк Чехии рассматривает возможность смягчения условий ипотечного кредитования

Заместитель председателя чешского Центробанка Ян Фрайт заявил, что дискуссия о возможной корректировке параметров по ипотеке в условиях повышения процентных ставок является актуальной.

Многих потенциальных соискателей ипотечных кредитов отпугивают высокие ставки, которые в апреле еще немного выросли и сейчас составляют в среднем 5,89% для новых ипотечных кредитов. Некоторые люди не могут получить кредит из-за ограничений по доходам для получения ипотеки, которые были ужесточены Чешским национальным банком (ЧНБ) в прошлом году. Однако сейчас банк рассматривает возможность смягчения ограничений. Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято на заседании ЧНБ в начале июня.

В апреле банки и строительные общества в Чехии выдали ипотечных кредитов на общую сумму 10,6 млрд крон. Это на 16% меньше, чем в марте, согласно данным Чешской банковской ассоциации. В годовом исчислении объем выданных ипотечных кредитов снизился на 40%.

«Ввиду скорого решения Совета банка по этому вопросу, мы просим вас подождать до 1 июня, когда состоится заседание по финансовой стабильности», — сказала Právo пресс-секретарь ЧНБ Петра Крмелова.

ЧНБ ужесточил лимиты ипотечного кредитования с апреля прошлого года. Он снизил соотношение суммы ипотечного кредита к стоимости закладываемой недвижимости (LTV) до 80% с прежних 90%. Лимит в 90% может применяться банками только для заявителей в возрасте до 36 лет.

В то же время ЧНБ восстановил другие ограничения по доходам для ипотечного кредитования. Лимит DTI, который представляет собой общий долг заявителя, выраженный в кратном отношении к его чистому годовому доходу, установлен на уровне 8,5. Для молодых людей в возрасте до 36 лет он составляет 9,5.

Предел для показателя DSTI, представляющего собой отношение суммы ежемесячных выплат по долгу заявителя на получение кредита к его чистому ежемесячному доходу, составляет 45%. Для молодежи в возрасте до 36 лет он в настоящее время составляет 50%.

«Снижение лимитов DTI/DSTI, несомненно, повысит доступность ипотечных кредитов, особенно в крупных городах. Таким образом, больше заявителей смогут получить доступ к кредитам. С моей точки зрения, банки имеют достаточно внутренних механизмов для проверки способности заявителя выплачивать кредит даже без лимитов, установленных ЧНБ. Более существенное восстановление рынка могло бы произойти при ослаблении ограничений на выдачу ипотечных кредитов с LTV выше 80%», — сказал Právo Ян Брейль, директор по бизнесу финансовой группы Partners.

«Если лимиты, установленные центральным банком, будут изменены, мы ожидаем, что ситуация на рынке смягчится, а кредиты станут более доступными. Чехи по-прежнему заинтересованы в ипотеке и собственном жилье, но многие из них понимают, что необходимы более благоприятные условия, и ждут изменений», — сказал Давид Менкл, директор компании Ekonomické stavby.

Хендрик Мейер, руководитель цифровой службы недвижимости Bezrealitky, убежден, что, если параметр DSTI будет смягчен, на рынке могут быстро появиться тысячи новых претендентов на ипотеку. «Если люди, рассматривающие возможность получения ипотечного кредита, чего-то и ждут, то именно этого шага», — сказал он.

Источник: novinky.cz

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