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150 000 чехов, имеющих ипотечный кредит, ожидает шок

150 000 чехов, имеющих ипотечный кредит, ожидает шок

Партнер рубрики:
Новости 420on
18 мая
09:09
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Клиенты с истекающими «дешевыми» кредитами в Чехии пытаются решить, на какой срок зафиксировать процентную ставку по ипотеке.

150 000 чехов, имеющих ипотечный кредит, ожидает шок

Раньше они брали ипотеку под 2%, а теперь им трудно найти предложения в районе 8%. Только в этом году срок ипотечных кредитов заканчивается для 150 000 чехов. Тем, кто может себе это позволить, лучше взять трехлетний кредит, советует эксперт по ипотеке в Broker Trust и основатель Golem Finance Либор Остатек.

В этом году у многих людей заканчиваются ипотечные кредиты, процентные ставки по которым составляют около 2%. И это в то время, когда ипотечные кредиты наиболее дороги за долгие годы. Людям придется договариваться о новых, худших условиях.

«100 тысяч — это минимальное количество ипотечных кредитов, которые будут рефинансированы в этом году. Мы думаем, что их будет скорее 10–15 тысяч ежемесячно», — сообщает Либор Остатек.

Плательщики столкнутся со значительным увеличением взносов. «Скачок составит около 4%, это очень сильно увеличит выплаты», — считает Остатек. Повышение ставок на один процентный пункт означает увеличение ежемесячных выплат примерно на 1 500 крон для трехмиллионной ипотеки. Таким образом, погашение ипотеки станет дороже на несколько тысяч.

Клиенты, у которых заканчивается срок действия «дешевых» кредитов, должны решить, на какой срок зафиксировать процентную ставку по ипотеке. На данный момент ставки по кредитам на покупку жилья составляют около 6% и снижаются лишь незначительно. Когда они пойдут вниз, предсказать сложно.

На первый взгляд, кажется логичным выплачивать высокие проценты в течение как можно более короткого периода, возможно, одного года. Но мы не можем быть уверены, что через год ставки заметно снизятся. Более того, фиксация на год сейчас самая дорогая, говорит Остатек.

«При годичной фиксации вы получите ипотечную ставку 7,5–8%. Трехлетняя ипотека — от 6% и выше. Пятилетняя сейчас стоит 5,5%. Самая низкая ипотечная ставка на сегодняшний день — 5,49%. Банки не хотят предлагать 8-летние и 10-летние ипотечные кредиты дешевле, хотя могли бы. Там цена приближается к 6%», — подсчитал Либор Остатек.

Сам он сейчас предпочел бы трехлетнюю фиксацию. Через три года, по его словам, ставки будут заметно ниже. «Трехлетний срок дороже, чем пятилетний. Я бы постарался приобрести его по максимально выгодной цене. В настоящее время такой срок ипотеки имеют чуть более 13% людей. Всего полтора года назад его выбирали 3–5% клиентов», — сказал он в подкасте Ve vatě.

Но трехлетний вариант подходит не всем: более высокие выплаты автоматически отсеивают некоторых заявителей за несоответствие DSTI. Согласно этому требованию, сумма всех выплат не должна превышать 45% чистого ежемесячного дохода заявителя. Для заявителей моложе 36 лет — 50% их ежемесячного дохода.

Источник: seznamzpravy.cz

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