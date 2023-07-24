Новый тренд: в Чехии растет число неплательщиков аренды жилья

В то время как арендаторам трудно найти новое жилье, арендодатели сталкиваются с этой проблемой с другой стороны. Выселение арендаторов-неплательщиков может стоить многих месяцев потерянных денег.

Арендное жилье в Чехии все еще находится на втором плане по сравнению с собственным, но интерес к нему начал расти в условиях кризиса и недоступности ипотечных кредитов. А вместе с ним начали расти и цены на аренду, что, вероятно, продолжится в связи с повышением налога на недвижимость. Проблема заключается во взаимоотношениях между арендаторами и арендодателями. Арендаторы часто сталкиваются лишь с цепочкой годовых контрактов, что не дает им большой уверенности в будущем, в то время как арендодатели сталкиваются с порчей имущества или невозможностью выселить неплательщиков.

В последнее время число таких арендаторов значительно увеличилось. По данным службы Ideální nájemce («Идеальный квартиросъемщик»), в последнем квартале прошлого года число неплательщиков выросло на 11%, а в январе 2023 года — на 34%.

«В представленной статистике квартиросъемщик считается неплательщиком, если он задолжал не менее 500 крон как минимум на месяц, чтобы отсеять мелкие задолженности, которые могли возникнуть случайно», — сказал пресс-секретарь компании Ideální nájemce Томаш Сколек Echo24.

Не только по мнению арендодателей, но и по мнению некоторых экспертов и Министерства труда, это две стороны одной проблемы: если бы получилось сократить срок, в течение которого можно выселить арендатора-неплательщика, это способствовало бы желанию другой стороны предлагать долгосрочные контракты. Поэтому Ассоциация арендного жилья настаивает на изменении законодательства, подчеркивая, что в настоящее время на выселение неплательщиков уходит несколько лет.

«Мы надеемся, что упрощение возможности выселения неплательщика увеличит количество долгосрочных договоров аренды, в том числе на несколько лет, потому что арендодатели перестанут бояться, что не смогут выселить неплательщика из квартиры», — сказал Якуб Высоцкий из остравской компании «Управление инвестициями и недвижимостью» (SIAN).

Согласно недавнему исследованию SIAN, число неплательщиков в районе Остравы увеличилось в три раза. Если в первом квартале 2022 года их число составляло 2,3%, то год спустя — уже почти 8%. Исследование было проведено компанией SIAN на 684 инвестиционных квартирах, с которыми она работает. Высоцкий сказал, что исследование говорит о влиянии нынешнего состояния экономики.

«Так же, как растет число людей, испытывающих трудности с оплатой аренды, растет и число людей, которым мы помогаем получить жилищные льготы», — сказал Высоцкий, добавив, что во многих случаях ситуация разрешается и число неплательщиков должно начать сокращаться по мере стабилизации рынка в течение года.

Повышение налога на недвижимость не стало сюрпризом для Ассоциации арендного жилья. Об этом давно говорили, и можно с уверенностью сказать, что все на рынке жилья рассчитывают на повышение цен. Действительно, нынешний размер налога на недвижимость один из самых низких по сравнению с развитыми странами мира. В этом отношении рост можно считать справедливым.

Однако следует помнить, что в случае с арендой квартир налог на недвижимость — это расходы владельца, которые обязательно отразятся на цене аренды. Ассоциация арендного жилья приветствует снижение НДС на строительство квартир. Она считает, что это приведет к повышению доступности нового жилья.

Арендное жилье в Чешской Республике остается непопулярным: в нем проживает чуть более 20% людей. Средний показатель по ЕС составляет 30,1%. Однако, по мнению экспертов, можно ожидать, что в будущем от 10 до 15% больше людей будут заинтересованы в аренде. По мнению Мирослава Линхарта и Петра Ханы из консалтинговой компании Deloitte, увеличение спроса на аренду жилья можно ожидать в основном из-за тенденции переезда людей в крупные города. Вместе с ними растет число лиц, заинтересованных в отдельном жилье. В то же время их финансовые возможности для покупки квартиры снижаются, и они вынуждены жить в арендованном жилье.







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