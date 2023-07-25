Упадок строительной отрасли в Чехии

Строительство в Чешской Республике замедляется. Это подтверждают последние данные Чешского статистического управления (ЧСУ). Строится меньше квартир и офисов, строительство энергетических и телекоммуникационных сетей и дорог также замедлилось.





Кроме того, власти выдают разрешения на строительство меньшего количества зданий, чем в прошлом году. «В апреле объемы строительства стали падать быстрее в годовом исчислении и снизились на 6,4%. Оба сегмента внесли свой вклад в это снижение», — сказал Радек Матейка, директор Департамента статистики сельского и лесного хозяйства, промышленности, строительства и энергетики ЧСУ.





Некоторые застройщики приостановили реализацию своих проектов с прошлого года. Это связано прежде всего с ростом процентных ставок, что делает финансирование проектов более дорогим. Ситуация оказывает влияние на строительную отрасль, то есть на строительство квартир, офисов и других нежилых помещений. По данным ЧСУ, объем строительства в этом секторе снизился на 5,3%.





«Мы с беспокойством наблюдаем за снижением объемов нового строительства офисных зданий. Спрос на офисы и помещения для совместной работы растет, особенно со стороны крупных международных компаний. Поэтому мы ожидаем, что в ближайшие годы в Праге возникнет дефицит зданий класса А, отвечающих самым высоким стандартам. Старые здания будут с трудом отвечать требованиям, которые уже сегодня предъявляют компании», — комментирует Адам Звада, глава Scott.Weber Workspace, компании, управляющей офисами и коворкинг-пространствами.





Еще одна причина, по которой девелоперы ограничивают свою активность, — это падение спроса из-за дорогих ипотечных кредитов. В начале года крупные игроки прогнозировали, что объемы строительства в этом году могут значительно снизиться.





«По нашим оценкам, со стороны индивидуальных покупателей произойдет большое снижение спроса на квартиры из-за охлаждения интереса к ипотечным кредитам. Этот дефицит будет частично компенсирован институциональными покупателями. Однако все крупные застройщики будут корректировать свое предложение в соответствии с текущим экономическим циклом. Поэтому, по моим оценкам, в этом и следующем году в Праге будет введено в эксплуатацию около трети квартир по сравнению с предыдущими годами», — сказал Томаш Пардубицкий, глава девелоперской группы Finep, в интервью E15 в феврале этого года.





В то время как по сравнению с апрелем прошлого года было сдано на 40,6% больше новых квартир, а именно 4 264, число квартир, которые начинают строиться, упало почти на четверть, до 2 685.

По мнению строителей, чехи в большей степени будут инвестировать в реконструкцию. «Одна из самых распространенных причин реконструкции — снижение расходов на жилье. Самые популярные способы снижения затрат на энергию — это установка солнечных батарей, теплоизоляция и замена окон», — говорит Ондржей Бореш, менеджер компании Velux, которая специализируется на продаже мансардных окон и занимается энергосбережением для домохозяйств.





Одним из основных препятствий для чешской строительной отрасли остается нехватка квалифицированных рабочих. «Это большая проблема, особенно на строительных площадках. Как и проблема финансирования, на которую влияет текущая экономическая ситуация. Я полагаю, что со временем ситуация изменится, но это не то, что можно изменить простым приказом. С другой стороны, проблемы, связанные с людьми, носят долгосрочный характер. Я думаю, что они также связаны со старением населения, хотя правительство пытается принимать меры, такие как увеличение пенсионного возраста. Однако, возможно, стоит предпринять дополнительные шаги», — рассказал E15 о кризисе в чешской строительной отрасли Петр Паличка, менеджер компании Penta Real Estate. В опросе приняли участие деятели чешской отрасли недвижимости в рамках конференции REsummi E15.





Последний раз чешская строительная отрасль росла в годовом исчислении в январе, с тех пор она сокращается. Спад не ограничивается квартирами и офисами. Он еще более выражен в секторе гражданского строительства, который включает в себя строительство дорог, телекоммуникационных и энергетических сетей. Здесь объемы сократились на 9,4% по сравнению с прошлым годом.

Выдача разрешений на строительство новых объектов строительными организациями также затруднена. В апреле они выдали в общей сложности 6 387 разрешений, что на 10,9% меньше, чем в прошлом году. Однако стоимость разрешений выросла. Общая сумма составила 54 миллиарда крон, что на 14,1% больше, чем за тот же период прошлого года.





Согласно статистике, строительные компании продолжают страдать от нехватки работников. Среднее число зарегистрированных работников в строительном секторе по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 1,5%, в то время как их среднемесячная брутто-зарплата увеличилась на 7,8%. По мнению аналитиков, сектору в основном мешают проблемы с финансированием, причем застройщиков и частных инвесторов беспокоят в основном высокая инфляция и дорогие кредиты.





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