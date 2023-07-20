Цены на аренду жилья в Чехии снова растут. Везде, кроме Брно

Цены на аренду жилья снова растут, пусть и медленно. Единственным исключением остается Брно, где арендная плата в лучших районах не намного ниже, чем в столице.

«Арендные ставки достигли новых рекордов. В первом квартале они выросли на 10% по сравнению с предыдущим годом. Спрос постепенно растет», - резюмировал Хендрик Мейер, глава компании European Housing Services, в которую входит портал Bezrealitky.cz.

На одно предложение о свободной квартире в аренду откликается до 25 претендентов, большинство из них — в столице.

«Я был удивлен, как много людей откликнулось. В основном молодые люди, и большинство из Украины, Беларуси и России. Чехи начали связываться со мной только через четыре дня после первых просмотров, и к тому времени я уже выбирал между тремя заинтересованными лицами. Сумма возвращаемого залога сыграла решающую роль», — подтвердил Právo хозяин двухкомнатной квартиры в Праге 6.

Прага: один метр за 338 крон

По данным Bezrealitky.cz, квадратный метр арендной площади в Праге предлагается в среднем за 338 крон. Прошлым летом это было 300 крон, а в первом квартале 2021 года квадратный метр сдавался всего за 260 крон.

В случае предложений на сайте Sreality.cz цены выше, потому что здесь часто рекламируются квартиры более высокого стандарта и в более дорогих местах, а также новые объекты.

«Кроме того, арендная плата в Среднечешском крае впервые достигла 240 крон за квадратный метр», — добавил Мейер. В начале 2021 года цена составляла около 210 крон за квадратный метр, по данным Bezrealitky.cz.

Напротив, средняя цена аренды в Брно немного снизилась, до 272 крон за квадратный метр. Однако в долгосрочной перспективе цена остается на прежнем уровне.

В начале прошлого года на сайте Bezrealitky.cz квартиры в Брно предлагались в среднем по 258 крон за квадратный метр, а согласно анализу компании Imperia, квартиры в лучшем состоянии и с лучшим расположением предлагались по 310 крон за квадратный метр.

«В первом квартале этого года наибольшее количество квартир, сдаваемых в аренду в Брно, были 1+kk со средней арендной платой 12 546 крон и средней площадью более 33 квадратных метров. Квартиры 2+kk площадью около 55 квадрантных метров предлагаются в среднем за 17 261 крону в месяц», — сказал Právo Далибор Ламка, руководитель компании Trikaya.

Квартира 2+1 в Праге за 20 000

Самая высокая арендная плата, уже превышающая 400 крон за метр, отмечена в районах Брно-Лишень и Брно-Центральный.

С другой стороны, самая низкая — менее 300 крон за метр — в районах Медланки, Комин, Юндров, Быстрц и Ивановице. В других районах рост арендной платы был таким же, как и в Праге.

Для сравнения, в Злинском крае, по данным EHS, цены на аренду выросли со 170 крон в начале 2021 года до более чем 200 крон в первом квартале этого года.

Только на сайте Sreality.cz предлагается в аренду более 4 300 квартир всех категорий в Праге, более 800 в Среднечешском крае, 300 в Пльзене, 50 в Писеке, 180 в Ческе-Будеевице и так далее.

В Остраве-Грабувке квартиры 2+1 предлагаются за 8 500 крон чистой арендной платы. А вот меньшая, 40-метровая квартира 2+кк в Порубе, стоит уже 12 000 крон.

На сайте Sreality.cz немеблированная трехкомнатная квартира в Брно-Черном поле с балконом стоит 13 500 крон в месяц. Меблированную двухкомнатную квартиру в Брно-Черном поле с балконом можно приобрести на сайте Sreality.cz за 13 500 крон в месяц. Недавно отремонтированная квартира площадью 47 квадратных метров в районе Штиржице обойдется в 16 000 крон в месяц.

Квартира площадью 44 квадратных метров в пражском районе Смихов на улице Голечкова стоит 15 000 крон в месяц, а более просторная немеблированная квартира 2+kk в Еременкове на Подоле — 22 000 крон в месяц.

Если к ценам добавить расходы на электроэнергию и коммунальные платежи, станет понятно, что арендатору нужно около 20 000 крон в месяц за 2+1 в Праге и Брно в хорошем месте.

Обычно агентству недвижимости выплачивается два депозита плюс комиссионные, поэтому для начала проживания в квартире 2+1 арендатору необходимо не менее 60 000 крон.

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