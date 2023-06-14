Чехи активно инвестируют в покупку недвижимости за границей

Данные этого года пока свидетельствуют о том, что интерес будет расти и дальше. Среди наиболее востребованных объектов — курортная недвижимость и квартиры у моря. Чаще всего чехи покупают недвижимость в Хорватии, Испании и Италии. Компании по недвижимости зафиксировали большой интерес в период пандемии в 2021 году, когда чехи искали недвижимость за рубежом в два раза чаще, чем в предыдущие годы.

По словам генерального директора Century 21 Томаша Елинека, это связано с тем, что курортная недвижимость в Чехии стоит дороже, чем за рубежом. Спрос на зарубежное предложение вырос примерно вдвое-втрое по сравнению с началом этого года. В Хорватии, например, можно найти недвижимость в ценовом диапазоне от 3 000 до 10 000 евро за квадратный метр. В Испании и Португалии цены даже ниже 3 000 за квадратный метр.

«Другими словами, покупка коттеджа в Испании может быть более выгодной, чем покупка дома на Маховом озере», — говорит Томаш Елинек.

Его слова подтверждает и Ондржей Поспишил из Re/Max G8. По его словам, чешская курортная недвижимость дорожает быстрее, чем недвижимость за границей у моря. «В Хорватии, например, можно купить квартиру всего в нескольких сотнях метров от моря по цене, сравнимой с аналогичной по размеру квартирой в Праге. В Испании это еще дешевле», — говорит Поспишил.

Источник: www.remspace.cz

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