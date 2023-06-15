Новый строительный закон глазами специалистов по недвижимости

Томаш Кадержабек, Ассоциация застройщиков

«Это политическая реальность, и вы должны ее принять!» — слова министров Ивана Бартоша и Мартина Купки во время переговоров по тексту поправок к новому Закону о строительстве четко определили площадку, на которой впоследствии проходила вся дискуссия. Новое правительство, возможно, к удивлению некоторых представителей профессиональной общественности, сдержало свое предвыборное обещание и фактически выбросило на помойку новый закон о строительстве, который готовился годами и был одобрен парламентом в ходе избирательной кампании летом 2021 года. В героическом акте «упразднения предложенного суперофиса» коалиция решила, что интерес к «сохранению сети строительных органов без изменений» является тем общественным благом, которое коалиция поставит в приоритет перед функциональной государственной службой и приближением к цивилизованному миру. Тот факт, что речь идет о сохранении неработающего, устаревшего и архаичного управления чешскими землями, берущего свое начало где-то в Средневековье, затерялся в водовороте дискуссий. Действительно, именно эта политическая задача определила текст закона, которому мы будем следовать и дальше. Закон, который, хотя в некоторых пунктах (принцип обжалования, соглашения о планировании, единообразные решения) и включил предложения, сделанные в ходе рекодификации, не является настоящей реформой отчаянно неработающего государственного управления. Стоит отметить, что в ходе переговоров любые предложения по изменению сети строительных управлений были отвергнуты, существующая сеть была объявлена неприкасаемой. И эта неприкасаемость была принесена в жертву самому ценному с точки зрения строителя — интеграции и упрощению процесса.

Проще говоря, мы можем сохранить 694 строительных органа, самое большое количество органов на душу населения в мире, но у нас не будет автономного строительного чиновника с полномочиями, как это принято в англосаксонском мире. У нас по-прежнему будет почтовое отделение вместо строительного управления, пересылающее заявления различных заинтересованных государственных органов. И конечно, даже в этой поправке бюрократическая машина не избежала введения других административных процессов (Единый экологический отчет), затягивающих процесс принятия решений при застройке земли. Короче говоря, бюрократы одержали победу над строителями. Обещание поставить один штамп, получить одно разрешение в течение года так и осталось невыполненным.

Новый закон — это незначительная поправка, немного улучшающая статус-кво. К этому можно добавить, что борьба с «суперофисами» была одним из предвыборных обещаний, которые помогли коалиции победить на выборах. Жизнь иногда бывает совершенно непредсказуемой.

Марсела Фиалкова, UDI Group

Я считаю положительным тот факт, что новое правительство сохранило ряд современных мер в законе, введенных предыдущим правительством, что, безусловно, приведет к определенному упрощению процедуры строительства. Это такие принципы, как апелляция, когда вышестоящий орган принимает решение по вопросу напрямую и не возвращает его в нижестоящий орган, или фикция согласия, когда считается, что согласие дано, даже если некоторые учреждения просто не дают комментариев в установленные сроки. Сами по себе временные ограничения не приведут к ускорению процесса. На самом деле, закон уже содержит сроки во многих случаях — и власти их не соблюдают. Поэтому нет оснований полагать, что это произойдет с новым законом. Как и сейчас, соблюдение закона властями не будет принудительным. Поправка также не предусматривает никаких мер против бездействия властей, которым сегодня очень часто злоупотребляют власти, чтобы бесконечно затягивать разбирательства. Долго обсуждаемые соглашения о планировании снова остались на середине пути. Они налагают обязательства, даже штрафные, только на одну сторону, а именно на застройщика. У муниципалитета нет никаких обязательств. Цифровизация несколько ускорит процесс; мы увидим, как теперь власти будут обеспечивать учет мнения заинтересованных органов. Однако основополагающим моментом, сохранившим нынешнее дисфункциональное положение дел, является тот факт, что парламент, к сожалению, отменил отделение системы строительных органов от муниципалитетов. Она должна была быть создана не с нуля, а из существующих чиновников, в существующих зданиях, с новым руководством и, прежде всего, вне управленческого контроля муниципалитетов. Последние сейчас очень часто и незаконно вмешиваются в процесс, и это затягивает процедуру. Муниципалитеты должны играть определенную роль в плане землепользования. Там они должны определять, что должно происходить в том или ином месте муниципалитета. Они не должны занимать более высокое положение в фактическом разрешении на строительство зданий, которые проектируются в соответствии с планом зонирования муниципалитета. Таким образом, влияние политиков, по-видимому, будет продолжать пронизывать процесс строительства. С этой точки зрения, нынешняя форма нового закона о строительстве — это упущенная возможность.

Мирослав Линхарт, DELOITTE

Новый закон о строительстве привносит некоторые положительные изменения, хотя в основном это изменения с «вы можете» на «вы должны» или «вы не можете». Но он также может способствовать ускорению процесса строительства, хотя, возможно, не в той динамике, на которую все надеялись. Я имею в виду, например, обязанность вышестоящего органа принимать решение по апелляции. Последний и сегодня может принять прямое решение, но на практике обычно дело возвращается в нижестоящий орган для принятия решения. Этому надоедливому пинг-понгу сейчас, к счастью, приходит конец. К сожалению, с комплексной точки зрения, это упущенная возможность коренным образом изменить подход к строительству в Чешской Республике как к одному из главных приоритетов в области как инфраструктурного, так и жилищного строительства. Напомним, что именно строительный сектор характеризуется одним из самых высоких коэффициентов мультипликатора и имеет решающее значение для успешной трансформации чешской экономики. Движение в сторону оцифровки строительного процесса является очень позитивным. Однако вопрос в том, готова ли к этому государственная администрация, и вступление закона в силу, возможно, придется отложить на год.

Эдуард Форейт, PASSERINVEST GROUP

Действительно, первоначальный импульс к подготовке нового Закона о строительстве вызвал волну надежды у всех тех, кто боролся и борется с состоянием разрешительной документации на строительство, которое нельзя назвать иначе, как ужасно переусложненным. Постепенное знакомство с реальностью пределов политического компромисса превратило наш энтузиазм в практический взгляд на результат из разряда «искусства возможного». И это при всем уважении. Заглядывая за кулисы подобных соглашений, следует умерить свои ожидания, хотя жаль, что с этим конкретным ключевым законом не удалось поступить чисто технократически, и в дело вмешалась политическая конъюнктура. Таким образом, через эту призму нельзя оценивать регулирование НСЗ как идеал, но и не как стопроцентный провал. Проще говоря, результат отражает фактическое состояние возможного. Он дает много улучшений в виде обещания упростить процесс получения разрешений, создать суперорган для важных государственных зданий, а также обещания сделать этот процесс менее «резиновым» и, я думаю, когда-нибудь оцифрованным. В равной степени, однако, это приносит серьезные опасения по поводу сохраняющейся системной предвзятости или инноваций, которые могут появиться или не появиться в качестве дополнительных препятствий для процесса. Со своей стороны, мое мнение о НСЗ остается неизменным; это закон, который вызвал столь необходимые общественные дебаты, и теперь наступит время тестирования и, как я полагаю, улучшения его различных процедурных и системных параметров. Как и в случае с любым другим продуктом, не бывает легкого пути от прототипа до идеальной машины без ошибок и неудач. Но главное — это воля к победе. Если мы сохраним ее и продолжим стремиться к улучшению состояния конструкции, мы можем верить в лучшее завтра. Прототип уже есть, теперь нужно проявить настойчивость и готовность не думать, что все уже сделано, просто не сдаваться и продолжать оттачивать детали до совершенства. Все окружающее стандартизирование может значительно ускорить машину времени строительства, но может и замедлить ее.

Источник: remspace.cz

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