В Чехии увеличат комиссию за досрочное погашение ипотечного кредита

Это предусмотрено поправкой к Закону о потребительском кредите, одобренной правительством на прошлой неделе. До сих пор за досрочное погашение кредита уплачивался только административный сбор в размере не более 1 000 крон.

Действующее законодательство предлагает несколько вариантов досрочного погашения кредита без каких-либо комиссий. Каждый год, в период не ранее чем за месяц до даты подписания договора, заявители могут погасить до 25% кредита. Досрочное бесплатное погашение также возможно в трудной жизненной ситуации, например в случае смерти клиента или его партнера, или когда истекает срок фиксации.

Правительство также хочет распространить эти условия на продажу недвижимости, находящейся в ипотеке, или в случае раздела совместного имущества супругов, то есть развода, говорится в материале к поправкам к закону.

Однако если на человека, заинтересованного в досрочном погашении ипотечного кредита, не распространяется ни одно из перечисленных условий, ситуация для него ухудшится. Помимо административного сбора, он начнет платить еще один сбор, сумма которого зависит от процентов.

«Типичным примером стимула для погашения кредита до окончания срока фиксации является переход клиента к другому кредитору, который в данный момент предлагает более низкую процентную ставку. Для таких ситуаций закон теперь устанавливает максимальную комиссию за досрочное погашение в размере 2% от части кредита, погашенной досрочно», — сказал пресс-секретарь Министерства финансов Филип Бехал.

В частности, новый сбор должен отражать разницу между процентной ставкой, согласованной до конца периода фиксации, и средним значением текущих процентных ставок на рынке, которое будет ежемесячно публиковаться Чешским национальным банком.

Текущая версия Закона о потребительском кредите действует с 2016 года. Некоторые банки трактовали ее по-разному, взимая за досрочное расторжение кредита больше денег в дополнение к административному сбору. Однако Чешский национальный банк счел это необоснованным взиманием денег с клиентов и несколько раз оштрафовал их.

В январе, например, UniCredit Bank был оштрафован на 10 млн крон за то, что не снизил расходы по процентам на общую сумму 42,37 млн крон для почти 1 500 клиентов. Летом прошлого года ЧНБ также оштрафовал банк Komerční banka на 7,5 млн крон за аналогичное правонарушение, связанное с досрочным погашением ипотечных кредитов.

Поправка к закону уточняет правила в отношении комиссий за досрочное погашение, поэтому неправильное толкование этих норм банками больше возникать не должно.

«Закон установит, как определять размер разумных расходов, понесенных поставщиком кредита в связи с его досрочным погашением. Закон четко определит максимальные расходы, которые может понести клиент, решивший досрочно погасить кредит до окончания периода фиксации», — добавил Бехал.

Депутаты могут начать обсуждение поправки к Закону о потребительском кредите, вступающей в силу с 1 января следующего года, в первом чтении уже на следующей неделе.

Источник: novinky.cz

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