«Мы здесь для людей, а не для банков» — депутаты выступили против увеличения комиссии за досрочное погашение ипотеки

Помимо оппозиции, некоторые депутаты коалиции выступили против этого предложения. Партия TOP 09 также высказалась против.

На заседании правительства в нижней палате 14 июня кабинет министров одобрил повышение платы за досрочное погашение ипотечных кредитов. Однако ни один из четырех членов кабинета не объявил об этом на официальной пресс-конференции.

«Я думаю, что эта мера не очень подходит для сегодняшнего дня», — сказал депутат Йозеф Бернард (STAN).

«По сути, это означает перекладывание миллиардов крон от людей, выплачивающих ипотечные кредиты, к банкам без того, чтобы они что-то делали», — сказал Якуб Михалек, председатель парламентского клуба «Пираты». «Учитывая нынешнюю ситуацию на рынке недвижимости, это не кажется нам лучшим решением», — заключает заместитель председателя TOP 09 Ян Якоб.

Если сейчас люди хотят досрочно погасить ипотечный кредит, они обычно платят банку только административный сбор в размере не более 1 000 крон. По новым правилам они будут платить разницу между своей фиксированной ставкой и текущей процентной ставкой, установленной национальным банком. Это 2% от оставшейся непогашенной суммы кредита. Например, человек, досрочно погашающий кредит на сумму 2 млн крон, должен будет заплатить 40 000 крон.

«Я думаю, что это не ухудшает условия, а, наоборот, унифицирует их, чтобы ипотечные банки одинаково относились к своим клиентам», — защищает этот шаг министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL).

Сегодня люди могут досрочно погасить ипотечный кредит бесплатно, если они находятся в трудной жизненной ситуации или в период истечения срока фиксации. Это также возможно в случае продажи недвижимости или в случае развода. «Если мы оставим досрочное погашение без всякой платы, это приведет к повышению процентной ставки для всех», — считает глава государственного казначейства Збынек Станюра (ODS).

Кроме некоторых депутатов от коалиции, представители оппозиции также хотят проголосовать против новых правил досрочного погашения ипотечных кредитов. По их словам, это предложение в одностороннем порядке выгодно банкам. «Я задаю самый главный вопрос: почему? Почему именно сейчас? Почему именно это? Это возмутительная наглость со стороны правительства, ясно, что оно совершенно не заботится о гражданах», — сказал депутат от SPD Ян Грнчирж.

Депутаты могут приступить к утверждению предложения уже на следующей неделе. Однако до этого, как ожидается, лидеры коалиции будут разбираться с законопроектом из-за оппозиции со стороны некоторых правительственных законодателей.

«Мы рады, что правила будут уточнены, потому что до сих пор ни клиент, ни банк не знали точно условия досрочного погашения ипотеки. Теперь обе стороны будут знать точный размер комиссии и расходов, связанных с досрочным погашением кредита», — сказал Радек Шалша, пресс-секретарь Чешской банковской ассоциации.

На вопрос, все ли банки будут требовать максимально возможную плату, он ответил, что это будет зависеть от деловой политики отдельных финансовых учреждений. По словам Шалши, ставки сейчас настолько высоки по сравнению с предыдущими годами, что досрочное погашение ипотеки невыгодно. Он также сказал, что в настоящее время очень трудно оценить, как долго процентные ставки будут оставаться высокими.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz