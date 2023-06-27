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Пражский рынок недвижимости в цифрах

Новости 420on
27 ИЮНЯ 2023
12:15
1168
​Согласно анализу, проведенному компанией Central Group, в Праге в стадии строительства находится 140 000 новых квартир. Однако из-за медленного получения разрешений, высоких затрат на строительство и дорогого финансирования на рынок попадает лишь минимальное их количество. Поэтому доступность жилья в Праге в этом году снова снизилась и остается самой низкой среди близлежащих мегаполисов.

Количество квартир, находящихся на стадии строительства в столице, увеличилось на 6 000 по сравнению с прошлым годом, что меньше, чем в предыдущие годы. Это отчасти отражает неуверенность строителей, что негативно сказывается на новых приобретениях и разработке новых проектов.

Столица уже давно борется с жилищным кризисом, однако количество квартир, находящихся в стадии строительства, может обеспечить жильем до 300 000 человек, что также обеспечит огромные денежные вливания в напряженный государственный бюджет. По текущим ценам общая стоимость всех квартир, находящихся на стадии строительства, превышает 1,5 триллиона крон, поэтому государство может получить почти 200 миллиардов крон только за счет НДС. Еще десятки миллиардов крон поступят столице в виде недавно введенных взносов, то есть вкладов инвесторов в развитие инфраструктуры города.

Главной проблемой жилищного строительства в Праге остаются медленные разрешительные процессы. После рекордного 2021 года, когда было выдано разрешение на строительство 8 000 новых квартир, в прошлом году вновь наблюдался спад до 5 000 единиц. В этом году показатели также низкие: самым слабым месяцем был апрель, когда во всем мегаполисе было разрешено строить лишь 48 новых единиц жилья. Праге необходимо строить не менее 10 000 новых квартир каждый год, но на практике многолетний показатель вдвое меньше.

«Часто для того, чтобы получить разрешение на строительство обычного многоквартирного дома в Праге, требуется 10 лет и более. При этом больше всего денег от строительства новых квартир получает государство, а не застройщики. С каждой новой квартиры в Праге государство получает в среднем 1,5 миллиона крон в виде НДС. Сейчас Прага собирает еще 250 000 крон в виде "добровольных" взносов инвесторов», — говорит Душан Куновский, основатель и руководитель Central Group.

В последние годы медленный процесс получения разрешений и связанное с этим доминирование спроса над предложением привели к резкому росту цен на новые жилые здания и последующему снижению доступности жилья. Только с 2015 года цены на новые квартиры в Праге выросли примерно на 151%, в то время как зарплаты выросли только на 53%. Как показывает текущий индекс доступности жилья (CG-Index), в настоящее время для покупки новой квартиры площадью 70 кв. метров в Праге требуется 16,6 годовой зарплаты, тогда как в начале 2015 года эта цифра составляла 10 годовых зарплат. Текущая среднемесячная брутто-зарплата в мегаполисе составляет 54 462 кроны, а средняя цена новой квартиры площадью 70 кв. метров — 10 849 307 крон.

Анализ Central Group также показывает, что при ускорении выдачи разрешений и увеличении объемов строительства цены на новые квартиры могли бы быть ниже на 15%. Однако в текущей ситуации новые квартиры, наоборот, продолжают немного дорожать. Снижение цен наблюдается только на старые квартиры, особенно в менее привлекательных местах и с более высоким энергопотреблением.

«Старые квартиры подешевели в среднем на 6% за год, а квартиры в панельных домах — на целых 9%. И цены на них могут еще немного снизиться. Новые квартиры, напротив, подорожали на 4% за год, и цены на них останутся стабильными. Таким образом, ножницы цен между новыми и старыми квартирами еще больше раскроются и будут лучше отражать лучший стандарт качества новых квартир, которые также в два раза менее энергоемки, чем старые квартиры в панельных домах», — заключает Душан Куновский.

Источник: remspace.cz

 

Чехия строительство квартиры продажа недвижимости цены

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