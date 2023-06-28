Поможет ли либерализация ипотеки в Чехии рынку жилья?

Недавно Центробанк Чехии (ЧНБ) несколько неожиданно решил отменить ограничение для параметра DSTI. Отныне претендентам на получение ипотечного кредита не придется выполнять условие, согласно которому общая сумма выплат по всем их кредитам должна находиться в пределах 45% от их дохода, или 50% в случае претендентов моложе 36 лет.

Однако, по мнению эксперта по ипотечному кредитованию Давида Эйма, это определенно не означает бездумного заимствования: «Это послабление не означает, что банки будут выдавать ипотечные кредиты без каких-либо правил. Они всегда применяли подобные ограничения в своих процедурах, но, отменив лимит DSTI, они получают больше возможностей для применения своих собственных внутренних правил». По его словам, почти наверняка банки не будут применять разный подход для клиентов старше и младше 36 лет. «И в тех случаях, когда это имеет смысл, они смогут пойти немного дальше, не будучи больше связанными 5-процентным объемом выдачи ипотеки за предыдущий квартал», — добавляет г-н Эйм. Другие ограничения, касающиеся наличия у заявителей некоторого количества денег, накопленных для приобретения финансируемой недвижимости (LTV), и максимально допустимого отношения общей суммы долга к годовому доходу (DTI), остаются в силе.

Ограничения и либерализация

ЧНБ начал более жестко регулировать ипотечный рынок в 2016 году, когда он сделал де-факто невозможным оформление так называемых 100-процентных ипотечных кредитов. Два года спустя в виде дополнительных рекомендаций он ограничил банки в оценке кредитоспособности заявителей — это включало в себя установление максимального предела для параметров DTI, то есть отношения общей суммы долгов домохозяйства к его годовому доходу, и DSTI, который показывает соотношение между суммой ежемесячных выплат по кредиту и суммой ежемесячного дохода.

Однако экономика, пострадавшая от пандемии коронавируса, потребовала отмены обоих лимитов в 2020 году, а также смягчения требования к максимальной стоимости кредита (LTV). В следующем году ЧНБ пришел к выводу, что стандарты кредитования были слишком смягчены и рынок может подвергнуться риску перегрева. Поэтому, начиная с апреля прошлого года, ограничения по этим коэффициентам были вновь ужесточены. «Если раньше это были лишь рекомендации центрального банка, которые не были обязательными для банков, хотя они всегда выполнялись, то с середины 2021 года право устанавливать обязательные лимиты для этих параметров закреплено в Законе о Чешском национальном банке», — говорит Давид Эйм, добавляя, что с ростом процентных ставок и, соответственно, увеличением выплат лимит DSTI стал самым строгим ограничением в последние месяцы.

Это связано с тем, что чем выше процентная ставка, тем выше выплаты. А чем выше выплаты, тем выше DSTI (то есть отношение выплат к доходу) и тем быстрее заявитель достигнет своего потолка. Например, при средней зарплате и процентной ставке 2% годовых заявитель достигнет ипотечного кредита в размере почти 5 млн крон. Однако при текущих ставках в 6% банк может ссудить ему только около 3 млн крон.

Самым большим ограничением будет требование о наличии сбережений — лимит LTV.

«Необходимость иметь сбережения в размере не менее 20% от стоимости недвижимости или 10% для претендентов на ипотеку в возрасте до 36 лет является препятствием, учитывая нынешние цены на жилье и предположение о возможном рефинансировании ремонта или бытового оборудования», — говорит Люмир Кунц, управляющий директор FérMakléři.cz.

Источник: remspace.cz

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