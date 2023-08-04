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В ближайшие 10 лет цены на жилье в Чехии будут расти на 9 процентов в год

Новости 420on
5 АВГУСТА 2023
11:30
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Эксперты рассчитывают на новый бум в сфере недвижимости в ближайшие годы. По их мнению, цены на недвижимость будут расти на 9% ежегодно в течение следующих десяти лет.
Это следует из исследования немецкого экономического института Ifo и Института швейцарской экономической политики. В Восточной Европе ожидается еще более высокий рост цен.
 
 «Рост цен на жилье обусловлен скорее спросом, чем предложением», — заявил аналитик Ifo Тимо Вохнер.
 
 По мнению 1 405 экспертов из 133 стран, повышение уровня жизни и доходов населения приведет к росту спроса во многих регионах мира, а также к увеличению жилой площади и росту населения. Определенную роль сыграет и тенденция к увеличению количества домашних офисов.
 
 «По мнению 27% экспертов, за ростом цен на недвижимость стоят такие факторы, как ограниченные производственные мощности, рост цен на строительные материалы и нехватка земли под застройку», — сказал Вохнер. Денежно-кредитную политику центрального банка, инфляцию и политику правительства в качестве факторов ожидаемого роста цен называют 12% респондентов.
 
 По мнению экономистов, темпы роста цен на жилье в Западной Европе (6,4%) и Северной Америке (7,7%), скорее всего, останутся ниже среднемировых. Значительно более высокие темпы роста ожидаются в Южной и Восточной Европе (18,4 и 14,9%). По мнению экономистов, цены на жилье могут вырасти еще больше, особенно в Южной и Западной Азии (25,1 и 22,4%) и Центральной Америке (24,4%).

Источник: remspace.cz


Чехия цены продажа недвижимости покупка недвижимости

Комментарии:
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Dz 5 августа 2023 11:49
Куда уж больше? 30 лет платить по 15 тысяч за панельку 2+1 без ремонта 50 квадратов, скоро Германию догонят по цене, в Чехии уже нечего делать с такими ценами на жильё, даже сварщик в притык сможет себе еле еле взять панельку убитую в кредит, оно того не стоит.
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