Земля под застройку в Чехии значительно подорожала

Это следует из анализа компании ČSOB. В апреле брокеры Remax заявили о том, что земля дешевеет, но индекс ČSOB этого не подтвердил.

«Рост цен на землю продолжился, поскольку спрос превышает предложение. По мере роста цен растет и спрос на землю в районах, более удаленных от окраин крупных городов. Однако здесь предложение существенно сдерживается устаревшими планами зонирования и возможностями инфраструктуры», — отметил Мартин Вашек, директор Hypoteční banka.

На продажу земли не так сильно влияет рост цен на ипотечные кредиты, который привел к снижению спроса на квартиры в большинстве населенных пунктов. Участки под застройку в большей степени приобретаются за счет собственных средств.

«Для строителей они служат долгосрочным депозитом. Они не требуют возврата через два-три года, их покупают на 10, 15 и более лет. Квартиры строятся, их становится все больше и больше. Места становится все меньше», — говорит Владимир Бруна из компании B&K Real Estate Investments.

По его словам, во многих местах цены на землю еще больше вырастут в долгосрочной перспективе, когда будет завершено строительство железнодорожной инфраструктуры.

Большие различия между регионами

Между регионами существуют значительные различия, о чем свидетельствуют средние цены предложений участков под застройку, размещенных на сайте Sreality.cz.

В Праге, включая периферию и окрестности в радиусе полукилометра от границы столицы, эта средняя цена составляет около 13 500 крон за квадратный метр. В 25-километровом кольце средняя цена предложения почти вдвое ниже: 7 500 крон за квадратный метр.

Чуть дальше цена снижается еще больше. Например, в Бероуне она составляет 5 700 крон, в Подебрадах — 5 200 крон, а в Нимбурке — 4 800 крон за квадратный метр.

Однако существует и местная специфика. Обычно это связано с тем, что в данном районе не так много земли, выставленной на публичное предложение. Продавцы стараются дождаться более высокой цены. Школы, врачи и магазины находятся дальше, зато ценится природа и открытое пространство.

Например, если средняя цена предложения в Седлчанах, по данным Sreality.cz, составляет около 2 700 крон, то в Радиче, небольшой деревне в 10 километрах, уже 3 200 крон за квадратный метр. Это объясняется близостью популярного для отдыха водохранилища Слапы, в то время как до окраин Праги ехать около 50 километров.

В Домажлице цены предложения находятся на уровне 2 600 крон за квадратный метр, в Тахове — более 2000 крон, в Градце-Кралове цены предложения превышают 6 000 крон за квадратный метр, в Пльзене — 5 600 крон.

По данным Sreality.cz, средняя цена предложения в Брно составляет около 10 500 крон за квадратный метр, в Злине и Оломоуце — почти 5 000 крон, в Остраве — 2 200 крон за квадратный метр. В Хебе цена составляет 1 700 крон за квадратный метр, а в Мосте —1 600 крон.











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