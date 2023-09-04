Новая ставка НДС приведет к удешевлению квартир. Те, кто подождет, смогут сэкономить сотни тысяч крон

Изменение, которое позволит людям сэкономить сотни тысяч крон при покупке квартиры — к этому может привести предполагаемое изменение налога на добавленную стоимость (НДС), которое было введено правительством в мае в рамках пакета консолидации. С января следующего года государство хочет объединить 10- и 15-процентные ставки налога в одну 12-процентную. В результате подешевеют, например, некоторые продукты питания. Но не только они — налог снизится и для новых квартир площадью до 120 кв. м, которые ранее облагались по 15-процентной ставке.





Таким образом, на практике при покупке квартиры покупатели сэкономят сотни тысяч крон на трехпроцентной корректировке налога.





По мнению Петра Ханы, директора департамента недвижимости и строительства консалтинговой компании Deloitte, предстоящее в конце этого года изменение НДС может принести очередную волну охлаждения на рынке.





«Если со следующего года ставка НДС для квартир площадью до 120 кв. м снизится с 15% до 12%, то покупатели, возможно, отложат покупку в этом году», — сказал он.





Это подтверждает и Петр Дуфек, главный экономист компании Creditas, который считает, что количество продаж сместится на следующий год.





«Будет разница подписать договор купли-продажи с застройщиком в этом году или, после заключения соглашения, скорее, через несколько месяцев, так что те, у кого есть такая возможность, могут получить преимущество в виде экономии сотен тысяч крон», — сказал он в интервью SZ Byznys.





По мнению Михала Пиха, управляющего директора сервера недвижимости Reality Čechy, снижение налога может даже повысить доступность жилья в новостройках, на которые распространяется действие НДС. «Новые квартиры по-прежнему дороги для многих покупателей, поэтому они теперь предпочитают более старую недвижимость», — добавляет он.





Однако другие представители рынка недвижимости относятся к этому утверждению более скептически.





«Для покупателей решающим фактором является размер ежемесячного платежа по ипотеке и общая задолженность семьи. Поэтому скидка, например, в сотни тысяч крон — не такая уж большая разница», — говорит Томаш Мадл, директор компании по развитию недвижимости Juris Real.





В наступившем году, учитывая высокие цены на недвижимость, ипотека по-прежнему будет играть важную роль в приобретении жилья, а постепенное снижение процентных ставок может стать основным фактором спроса на чешском рынке недвижимости. Однако перспективы быстрого снижения процентных ставок по ипотечным кредитам пока не просматриваются.





По мнению Петра Дуфека, экономиста Creditas, удешевление некоторых строительных материалов также может оказать положительное косвенное влияние на спрос на новые квартиры. «Все, конечно, будет зависеть от общего спроса на жилье и реакции застройщиков, — добавил Петр Дуфек.





Однако важную роль в конечной цене квартир в конечном итоге будет играть стратегия, выбранная самими застройщиками. «В случае с новыми квартирами застройщик платит налог на добавленную стоимость. Кроме того, на рынке устанавливаются текущие цены, и может случиться так, что, несмотря на снижение ставки, скидка не будет отражена в конечной цене продажи», — пояснил Франтишек Крупа, брокер по недвижимости компании Archer reality.





Будущий рост цен или, по крайней мере, их стагнация обусловлены также развитием предложения новых квартир в результате замедления темпов жилищного строительства в этом году.





«Ежегодно не строится даже 40 000 новых квартир. Ведь даже данные по ВВП, опубликованные на этой неделе, показывают, что, например, во втором квартале в реальном выражении в жилье было инвестировано на 16% меньше, чем до ковида. Поэтому со временем новые интересные квартиры могут пропасть с рынка, — говорит экономист Creditas.





Поэтому нельзя исключать, что при дальнейшем сокращении предложения квартир на рынке ценники застройщиков могут вновь подняться.











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