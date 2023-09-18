Аренда квартир в Чехии дорожает, цены растут за счет студенческого спроса

Тем, кто планирует переезд, приходится готовиться к долгим поискам и копить десятки тысяч крон на депозит.

«Владельцы практически не отвечают на мои сообщения. А когда отвечают, то говорят, что в данный момент получают десятки откликов и что квартира будет сдана через два-три дня после публикации предложения», — рассказывает Петра Славичкова, работающая в сфере маркетинга, об опыте поиска съемной квартиры в Праге.

«Я готова показать владельцам квартиры трудовой договор и выписку с банковского счета. Я хотела снять большую квартиру 3+1. Меньшая не подойдет, так как я хочу завести семью. Но хозяин быстро сдал квартиру своему другу», — говорит она.

По ее словам, гарантийные депозиты также высоки. Обычно они составляют около 50 000–60 000 крон.

Согласно анализу Bezrealitky.cz, арендная плата в Праге стабилизировалась в среднем на уровне 340 крон за квадратный метр в месяц, а в Среднечешском крае выросла до 248 крон. В основном речь идет о старых квартирах. На меблированные квартиры в отличном состоянии и в престижных районах, особенно если речь идет о небольших объектах, цена составляет около 500-550 крон за квадратный метр.

По мнению экспертов, приближающийся пик спроса на студенческую недвижимость, вероятно, приведет к росту цен. Помимо Праги и Брно, это затронет Пльзень, Оломоуц и Градец-Кралове.

«Сентябрь — один из самых сильных месяцев с точки зрения арендной платы, и можно ожидать, что после окончания каникул спрос значительно возрастет. Это приведет к резкому росту цен на новые контракты», — говорит Хендрик Мейер, руководитель Bezrealitky.cz.

Группе студентов лучше арендовать большую квартиру

По данным Bezrealitky.cz, в Праге квартиры уже стоят на 11% дороже, чем в конце летних каникул прошлого года, в Брно — примерно на 7%, в Остраве — на 8%, в Оломоуце — на 5%.

Студенты в основном ищут совместное жилье. Отдельная небольшая квартира, за редким исключением, им не по карману, говорит Мейер. Большие квартиры, рассчитанные на проживание от четырех до восьми человек, часто становятся оптимальным решением с точки зрения пространства, стоимости и доступности.

Два студента, готовые снять две отдельные комнаты в 65-метровой квартире в центре Праги, заплатят более 13 500 крон на человека, включая комиссионные. Это почти на 1 200 крон больше, чем в прошлом году.

Если они решат жить в квартире на четырех человек, то цена составит около 7 600 крон — примерно на 570 крон больше, чем в прошлом году. В группе из шести человек каждый заплатит около 6 400 крон.

Из-за высоких цен в Праге оживляется и рынок Центральной Чехии. Однако в городах за пределами Праги, расположенных на пригородных железнодорожных линиях, платят гораздо меньше: по 9 800 крон при размещении вдвоем, по 5 600 крон за проживание вшестером и менее 5 000 крон за проживание вшестером.

В Брно два студента платят около 10 900 крон на человека. В Градце-Кралове и Оломоуце семейным парам приходится платить от 8 000 до 9 000 крон в месяц на человека, чтобы жить недалеко от центра.











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