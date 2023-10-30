Идеальное время для покупки загородного дома. Цены находятся на минимуме

По сравнению с прошлым годом стоимость загородного жилья в некоторых регионах Чехии значительно снизилась, местами более чем на 20%. Кроме того, по сравнению с не очень интересным 2022 годом, предложение этого года на пятую часть больше. Из-за отложенного спроса с начала этого года продавцы готовы договариваться о цене в конце дачного сезона, чтобы не переносить продажу на следующий год. Это следует из данных сервера недвижимости Bezrealitky.cz





«Особенность этого года в том, что весной наблюдалось временное снижение спроса. Благодаря этому цены вновь значительно снизились. Интерес покупателей сместился на лето и, судя по всему, также на осень». По данным Bezrealitky.cz, самый высокий интерес был в августе, хотя обычно пик продаж приходится на конец учебного года«, — поясняет Ондржей Страда из компании Bezrealitky.cz.





Владельцы дач осознают, что если они не продадут их до первой половины ноября, то им придется ждать до весны 2024 года. Поэтому, даже чтобы ускорить продажу, владельцы недвижимости для отдыха открыты к переговорам о цене.





Кроме того, в настоящее время в продаже имеется сопоставимое с июнем этого года количество объектов недвижимости для отдыха, так что есть из чего выбирать — даже в самых престижных местах«.





С этим согласуются и данные сервера Reality.iDnes.cz. Согласно им, с конца 2020 года предложение загородных домов и дач увеличилось в среднем на 15% по сравнению с предыдущим годом. А по сравнению со слабым предложением в 2020 году рынок пополнился почти 1300 объявлениями, так что в настоящее время их насчитывается около 2700.





В результате цены на курортную недвижимость сейчас находятся на многолетних минимумах. В среднем они упали на 15-20%, а в крайних случаях — на 40%. Турбулентность в основном обусловлена пандемией коронавируса, когда цены, напротив, резко взлетели. Люди не могли путешествовать и многие искали дачи и дома для загородного отдыха. Когда рынок недвижимости начал возвращаться на круги своя, именно в этом сегменте цены стали падать наиболее ощутимо.





Помимо цен, меняется и состав тех, кто заинтересован в покупке недвижимости для отдыха. Возвращаются те, кто рассматривает ее как инвестицию и заинтересован прежде всего в покупке земли, а не самого строения. Однако достаточно высок интерес и со стороны тех, кто ищет второй дом. Часто это те, кто не владеет квартирой в городе, но хочет вложить деньги хотя бы в недвижимость за его пределами.