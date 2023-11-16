Высокие цены на недвижимость сдерживают рынок в Брно

В настоящее время застройщикам невыгодно строить квартиры в Брно. Они откладывают проекты на неопределенный срок, как это происходило в столице в течение последнего года, в ожидании лучших времен.





«Ситуация во всех отношениях очень похожа на ту, что мы наблюдаем сейчас в Праге. Застройщики откладывают проекты строительства жилья, и я думаю, что в какой-то момент в будущем мы достигнем точки, когда на рынке будет недостаток предложения и избыток спроса», — говорит Далибор Ламка, председатель правления компании Trikaya, в интервью SZ Byznys.





По его словам, для того чтобы строительный лед снова растаял, строительным компаниям необходимо отказаться от запроса цен на выполнение отдельных контрактов.





«Некоторые застройщики хотели бы, чтобы снижение составило 15%. Но строители в ответ на эти заявления говорят, что могут снизить цены максимум на три-пять процентов. Я бы сказал, что оптимальным было бы снижение на 10%», — заявил девелопер.





По мнению Ламки, аргумент о непредсказуемости рынка уже неактуален.





«С начала войны в Украине строительные материалы пережили невероятно бурное развитие. Динамика цен была экстремальной, но сейчас все успокоилось, и я думаю, что в настоящее время можно прогнозировать цены на строительные материалы даже для проектов, рассчитанных на два года и более», — говорит Далибор Ламка.





Низкий уровень предложения квартир, по прогнозам директора компании, в конечном итоге может привести к дальнейшему росту цен на жилье из-за длительного превышения спроса над доступным жильем, от которого страдает чешский рынок жилья в нынешней ситуации.





Однако сегодня, по мнению Далибора Ламки, рынок находится в противоположной ситуации. Цена является лучшей из тех, по которым велись переговоры за последние годы.





«Я думаю, что это лучшее время для покупки за последние четыре-пять лет. И я думаю, что покупатель, обеспечивший финансирование, будь то наличные или заранее оговоренная ипотека, сможет добиться очень интересных условий с продавцом», — говорит председатель совета директоров компании Trikaya в Брно.





В нынешних условиях арендатора найти будет сложно





Но не только квартиры символизируют «замороженный» рынок недвижимости Брно в условиях высоких процентных ставок и отложенного спроса. В аналогичной ситуации находятся и здания коммерческого сектора, т.е. офисы или склады.





«В настоящее время рынок можно охарактеризовать словами „частичный паралич“. Новые офисные проекты в Брно не только не увеличиваются, но и не планируются. К сожалению, это связано и с привлекательностью города Брно, который в результате не развивается», — комментирует Ламка состояние рынка.





Сама компания Trikaya вынуждена пока приостановить реализацию своего офисного проекта Landmark Building в центре города из-за спада на рынке, который начал проявляться после пандемии коронавируса.





Учитывая стоимость строительных работ, арендная плата в таком престижном здании, оборудованном по последнему слову техники, будет настолько высока, что найти арендатора будет сложно«, — сказал он.



