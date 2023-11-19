Стоимость владения жильем в Чехии превысила стоимость аренды

Об этом говорится в анализе компании Deloitte, представленном на конференции по аренде жилья, организованной компанией BTR Consulting.

Согласно анализу, к 2020 году доля расходов на жилье в общих расходах домохозяйств была одинаковой для собственного и арендованного жилья и составляла от 30 до 40%. Однако затем стоимость собственного жилья начала стремительно расти, и в настоящее время его доля в общих расходах домохозяйств приближается к 60%.

Основной причиной роста стоимости собственного жилья стало повышение процентных ставок, что привело к удорожанию ипотечных кредитов. Анализ, проведенный компанией Deloitte, показывает, что в период с 2019 по 2023 год стоимость квартиры 3+1 выросла с 7,1 млн крон до 10,1 млн крон. Однако с учетом роста процентных ставок ежемесячный платеж по ипотеке за тот же период увеличился более чем в два раза — с 22 500 до 47 300 крон. Также в два раза увеличился и доход семьи, который для получения ипотечного кредита теперь должен составлять не менее 86 000 крон в месяц.

«Это основная причина того, что „ножницы“ в стоимости владения и аренды жилья стали такими большими. Теперь все больше людей испытывают трудности с приобретением жилья в собственность», — прокомментировал результаты анализа Петр Гана из компании Deloitte.

В сравнении с европейскими странами, доступность собственного жилья в Чехии является второй с конца после Словакии. Для владения квартирой требуется около 14 средних годовых зарплат брутто, в то время как в Западной Европе этот показатель составляет около 6 средних годовых зарплат брутто. «Проблема заключается в дороговизне квартир, особенно в крупных городах, и низком уровне заработной платы по сравнению с Западом», — говорит Гана.

Однако анализ также показал, что собственное жилье в Чехии все еще значительно преобладает, а в арендованном жилье проживает около 22% населения. В европейском сравнении Чехия находится примерно посередине: доля арендуемого жилья выше в западных и северных странах ЕС, в то время как доля собственного жилья растет к югу и востоку. Чаще всего арендуют жилье немцы, реже всего — румыны.