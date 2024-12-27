В прошлом году рынок ипотечного кредитования в Чехии значительно ожил
15 января 2025
09:00
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Чешский рынок ипотечного кредитования в прошлом году оживился. Банки и строительные общества выдали новых ипотечных кредитов на сумму 228 миллиардов крон, что на 83% больше, чем в прошлом году. Вместе с рефинансированными кредитами на сумму 47 миллиардов крон общий объем ипотечного рынка достиг 275 миллиардов крон, что значительно больше, чем 150 миллиардов крон в 2023 году.
Об этом сообщает Чешская банковская ассоциация.
Только в декабре банки выдали новых ипотечных кредитов на сумму 19,7 миллиарда крон. По сравнению с ноябрем активность снизилась на 8%, что, по мнению банковской ассоциации, можно объяснить сезонным влиянием Рождества.
Только в декабре банки выдали новых ипотечных кредитов на сумму 19,7 миллиарда крон. По сравнению с ноябрем активность снизилась на 8%, что, по мнению банковской ассоциации, можно объяснить сезонным влиянием Рождества.
Даже с учетом роста цен на недвижимость очевидно, что реальный рост рынка в прошлом году был очень сильным, хотя банки не спешили удешевлять ипотечные кредиты. Это соответствует 53-процентному росту числа новых ипотечных кредитов до 62 000, а также 20-процентному росту средней суммы ипотечного кредита, которая в конце прошлого года составила почти 3,86 миллиона крон.
Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам, выданным в декабре, снизилась до 4,80% с 4,85% в ноябре, однако ставки по предложениям в основном остаются выше 5%.
«Учитывая декабрьский рост цен на процентные свопы, ставки по ипотечным кредитам, скорее всего, не будут снижаться так быстро, как ожидалось в прошлом году», — отметил Ондржей Шучман, менеджер по ипотечному кредитованию Komerční banka.
По словам банкиров, ставки по ипотеке реагируют с лагом в несколько месяцев в основном на развитие рыночных процентных ставок по более длинным срокам. «На них отражается целый ряд факторов, не только развитие процентной ставки ЧНБ, но и сочетание прогнозов по инфляции, экономике и динамике обменного курса», — говорят представители Чешской банковской ассоциации.
Ассоциация ожидает, что если рынок сохранит свою динамику, то в 2025 году объем новых ипотечных кредитов может достичь 250 миллиардов крон.
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