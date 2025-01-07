Арендная плата в четвертом квартале выросла на 7% по сравнению с прошлым годом — до 16 473 крон в месяц

Об этом говорится в анализе платформы недвижимости UlovDomov.cz. Рост цен на аренду вызван нехваткой квартир на рынке в сочетании с повышенным спросом на жилье.



Согласно анализу, квартиру с наиболее востребованным метражом 2+kk в Праге в конце года можно было снять примерно за 21 410 чешских крон, то есть на 1 100 крон дороже, чем год назад. Стоимость аренды такой же квартиры в Брно также выросла по сравнению с прошлым годом и составила 17 160 чешских крон. Аренда жилья в Остраве, Пльзене и Оломоуце подорожала на 14-16 %, то есть в среднем примерно на 1 700 чешских крон. В Остраве 2-комнатная квартира сдается за 13 100 чешских крон, в Оломоуце — за 15 400 крон, а в Пльзене — за 14 200 крон.



Средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры варьируется от 7 970 чешских крон в Остраве до 15 650 чешских крон в Праге. За 3-комнатную квартиру люди платили в среднем от 18 440 чешских крон в Остраве до 31 440 чешских крон в Праге.



По сравнению с третьим кварталом арендная плата выросла на пять процентов. Согласно анализу, сравнение цен между кварталами показывает влияние сезона, когда третий квартал традиционно является самым сильным с точки зрения спроса, что еще больше подталкивает цены вверх. В четвертом квартале каждого года цены подвергаются некоторой коррекции. Однако это не меняет того факта, что рост арендной платы наблюдался весь прошлый год по всей стране. «В Праге, например, в последние месяцы 2024 года мы зафиксировали более 17 претендентов на одну квартиру, а летом ситуация была еще более драматичной», — говорит Михал Хрбаты, исполнительный директор UlovDomov.cz.



Ежемесячный платеж по ипотеке обходился значительно дороже в двух крупнейших чешских городах, в то время как в других регионах сравнение было более сбалансированным. При этом арендная плата всегда обходилась дешевле, чем выплаты по кредиту. В Праге стоимость квадратного метра в квартире после реконструкции в конце года составляла примерно 137 000 чешских крон, что почти на 15 000 крон больше, чем год назад. 90-процентный ипотечный платеж по 30-летней ипотеке при средней предлагаемой процентной ставке 5,6 % в год, как это было в декабре, стоил бы около 42 360 чешских крон за квартиру площадью 60 кв. м, а аренда — 21 410 чешских крон. В Остраве ипотечный платеж был на треть дороже, чем аренда.