Цены на дачные дома в Чехии за полугодие выросли на 8,8% — до 3,2 миллиона крон

Новости 420on 2 июня 2025 13:30 640

Цены на дачные дома и коттеджи в Чехии в первом полугодии выросли в среднем на 8,8% до 3,2 миллиона крон. Однако новейшие объекты рекреационной недвижимости в лучших местах могут продаваться даже за 6,4 миллиона крон, что на 12,3% больше, чем в том же периоде прошлого года.