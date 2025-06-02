Цены на дачные дома в Чехии за полугодие выросли на 8,8% — до 3,2 миллиона крон
2 июня 2025
13:30
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Цены на дачные дома и коттеджи в Чехии в первом полугодии выросли в среднем на 8,8% до 3,2 миллиона крон. Однако новейшие объекты рекреационной недвижимости в лучших местах могут продаваться даже за 6,4 миллиона крон, что на 12,3% больше, чем в том же периоде прошлого года.
В то время как в прошлом году перед летним сезоном на одно объявление о продаже объекта рекреационной недвижимости приходилось от пяти до десяти заинтересованных лиц, сегодня их число сократилось примерно вдвое. Об этом свидетельствует текущий анализ цифрового сервиса недвижимости Bezrealitky.cz.
За небольшую дачу покупатели в этом году перед летом заплатят примерно 850 000 крон, что на 1,4% меньше, чем в прошлом году. Цены на дачи и садовые постройки в самых привлекательных районах составляют примерно 1,6 миллиона крон, что на 3,5% больше, чем в том же периоде 2024 года. Согласно анализу, подавляющее большинство покупателей ориентируется на объекты, которые находятся в хорошем месте и в хорошем состоянии. Интерес к старым дачам или коттеджам, требующим ремонта, и тем более за пределами наиболее привлекательных регионов, по данным Bezrealitky, ничтожен.
«За последний год рынок преобразился. Владельцы дач и коттеджей реагируют на значительно возросший интерес чехов к инвестициям в недвижимость, поэтому средние цены на объекты отдыха растут. С другой стороны, те, кто хотел выгодно купить дачу или коттедж, сделали это в прошлые годы. По этой причине сегодня на рынке большое количество так называемых "залежавшихся" объектов, которые не удается продать уже несколько сезонов. Тем более что с приближением лета владельцы начинают прилагать еще больше усилий», — сказал Мартин Понзер, глава Bezrealitka.
«За последний год рынок преобразился. Владельцы дач и коттеджей реагируют на значительно возросший интерес чехов к инвестициям в недвижимость, поэтому средние цены на объекты отдыха растут. С другой стороны, те, кто хотел выгодно купить дачу или коттедж, сделали это в прошлые годы. По этой причине сегодня на рынке большое количество так называемых "залежавшихся" объектов, которые не удается продать уже несколько сезонов. Тем более что с приближением лета владельцы начинают прилагать еще больше усилий», — сказал Мартин Понзер, глава Bezrealitka.
По словам Понзера, в настоящее время вместо дач покупатели ищут также старые семейные дома. Этот шаг часто позволяет им найти лучшую недвижимость по более низкой цене, но она может находиться за пределами ключевых туристических мест. Кроме того, многие владельцы в настоящее время продают объекты отдыха, чтобы получить деньги на финансирование квартиры, что может подвергать их временному давлению. По мнению главы Bezrealitka, это хорошо для покупателей, которые, помимо более выгодной цены, имеют шанс приобрести рекреационную недвижимость еще до окончания дачного сезона.
Среди самых популярных мест, где люди хотели бы иметь дачу или коттедж, остаются Крконоше, Йизерские горы, Орлицкие горы, Кралицкий Снежник и их предгорья. Большой интерес, который отражается и на более высоких ценах, также наблюдается в Кокоринском районе, Палаве или Липно. Согласно анализу, здесь недвижимость продается по самым высоким ценам, в первую очередь с учетом ее коммерческого потенциала в сочетании с удаленностью от Праги или Брно. Но популярны также рекреационные объекты недвижимости в Шумше, Чешской Швейцарии, Бескидах, Слапах, южных Чехии, Чешском раю или, например, в Долноморавском улове. Однако, по мнению Bezrealitky, пространство для торга может быть, например, в Рудных и Лужицких горах или в Крживоклатском районе.
Самые дорогие коттеджи находятся в Либерцком крае, где они продаются в среднем за 4,95 миллиона крон, и в Краловеградецком крае, где средняя цена составляет 4,67 миллиона крон. Высокие цены на объекты для отдыха также в Среднечешском крае, где дачи и коттеджи могут стоить в среднем 3,83 миллиона крон.