Palladium Praha меняет владельца

Покупателем выступает недавно созданная компания Project Aurelia, контролируемая фондом Reico. Текущим собственником Palladium является немецкий Union Investment, который купил центр в 2015 году за 570 миллионов евро. По данным рынка, продажа может составить около 700 миллионов евро.





Масштабы комплекса

Пятиэтажный торговый комплекс расположен на площади Республики. Он был открыт в 2007 году и предлагает 157 магазинов, 27 точек общепита, а также офисные помещения и подземный паркинг. Общая площадь объекта превышает 115 тысяч квадратных метров.

