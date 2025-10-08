ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Palladium Praha меняет владельца

Новости и статьи
8 октября 2025
20:00
526
Недвижимость в самом сердце Праги меняет владельца. Австрийская банковская группа Erste Group через свой риелторский фонд Reico приобретает торговый центр Palladium. Сделку, финансовые детали которой не разглашаются, в настоящее время рассматривает чешское Антимонопольное ведомство (ÚOHS). Решение по упрощенной процедуре ожидается в течение 20 дней.
Покупателем выступает недавно созданная компания Project Aurelia, контролируемая фондом Reico. Текущим собственником Palladium является немецкий Union Investment, который купил центр в 2015 году за 570 миллионов евро. По данным рынка, продажа может составить около 700 миллионов евро.

Масштабы комплекса
Пятиэтажный торговый комплекс расположен на площади Республики. Он был открыт в 2007 году и предлагает 157 магазинов, 27 точек общепита, а также офисные помещения и подземный паркинг. Общая площадь объекта превышает 115 тысяч квадратных метров.
торговые центры Прага покупка недвижимости
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1876
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СРЕДНЯЯ СТАВКА ПО ИПОТЕКАМ В ЧЕХИИ СНИЗИЛАСЬ ДО МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ С АПРЕЛЯ 2022 ГОДА
08:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1310
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЦЕНЫ НА АРЕНДУ В ЧЕХИИ ВЫРОСЛИ НА 15% ЗА ГОД
16:30
3 ОКТЯБРЯ 2025
1205
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБЕРНУЛАСЬ ПРОВАЛОМ: СТРОЙКОМПАНИИ СТАВЯТ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ДВОЙКУ
08:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
1163
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
20% ЧЕХОВ ПЛАНИРУЮТ ВЗЯТЬ ИПОТЕКУ ИЗ-ЗА ОЖИДАНИЯ РОСТА ЦЕН НА ЖИЛЬЁ
09:00
2 ОКТЯБРЯ 2025
4263
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ФИНАНСОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ: МОЖНО ЛИ ИНОСТРАНЦУ ПОЛУЧИТЬ ИПОТЕКУ В ЧЕХИИ?
16:30
30 СЕНТЯБРЯ 2025
2065
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
В ЧЕХИИ УСКОРЯТ СТРОИТЕЛЬСТВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ КВАРТИР И УПРОСТЯТ РАЗРЕШЕНИЯ: КАК ПАРТИИ ОБЕЩАЮТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ НЕДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ
11:30
29 СЕНТЯБРЯ 2025
5417
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ИПОТЕКА ИЛИ АРЕНДА: ЧТО СЕЙЧАС ВЫГОДНЕЕ В ЧЕХИИ
20:20
27 СЕНТЯБРЯ 2025
11644
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЦЕНЫ НА АРЕНДУ КВАРТИР В ПРАГЕ И РЕГИОНАХ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ, НО ИНВЕСТИЦИИ В КВАРТИРЫ ОСТАЮТСЯ НЕРЕНТАБЕЛЬНЫМИ
12:00
27 СЕНТЯБРЯ 2025
3142
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕШСКИЕ ЗАСТРОЙЩИКИ ВЫХОДЯТ ЗА ГРАНИЦУ, ГДЕ СТРОЯТ В ТРИ РАЗА БЫСТРЕЕ
08:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
3128
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕХИЯ РАСШИРЯЕТ СЕТЬ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ ПО ВОПРОСАМ ЖИЛЬЯ ДО 132 ТОЧЕК
13:30
25 СЕНТЯБРЯ 2025
4846
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
АНАЛИЗ: САМОЕ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ НАХОДИТСЯ В УСТЕЦКОМ КРАЕ
12:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
3708
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ СОСТАВЛЯЮТ ПОДАВЛЯЮЩУЮ ЧАСТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЧЕХОВ
21:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
5065
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
БОЛЬШИНСТВО МОЛОДЫХ ЧЕХОВ НЕ СОЗДАЮТ СЕМЬИ ИЗ-ЗА КРИЗИСА ЖИЛЬЯ
18:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
6109
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
УСЛОВИЯ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ В ЧЕХИИ — ПЯТЫЕ ХУДШИЕ В ЕС
13:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
4858
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КВАРТИРЫ СНОВА ПРОДАЮТСЯ НА АУКЦИОНАХ. ЦЕНА МОЖЕТ ПОВЫСИТЬСЯ НА СОТНИ ТЫСЯЧ