Palladium Praha меняет владельца
8 октября 2025
20:00
526
Недвижимость в самом сердце Праги меняет владельца. Австрийская банковская группа Erste Group через свой риелторский фонд Reico приобретает торговый центр Palladium. Сделку, финансовые детали которой не разглашаются, в настоящее время рассматривает чешское Антимонопольное ведомство (ÚOHS). Решение по упрощенной процедуре ожидается в течение 20 дней.
Покупателем выступает недавно созданная компания Project Aurelia, контролируемая фондом Reico. Текущим собственником Palladium является немецкий Union Investment, который купил центр в 2015 году за 570 миллионов евро. По данным рынка, продажа может составить около 700 миллионов евро.
Масштабы комплекса
Пятиэтажный торговый комплекс расположен на площади Республики. Он был открыт в 2007 году и предлагает 157 магазинов, 27 точек общепита, а также офисные помещения и подземный паркинг. Общая площадь объекта превышает 115 тысяч квадратных метров.
