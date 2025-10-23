Amundi продала пражские объекты компании Patria
23 октября 2025
16:00
440
Инвестиционная компания Amundi продала многофункциональный центр Forum Karlín и отель Ibis на улице На Поржичи в Праге. Покупателем стала компания Patria, входящая в структуру ČSOB. Стороны не раскрыли финансовые условия сделки.
Начало стратегии выхода
Продажа знаменует запуск завершающей фазы работы инвестиционного фонда KB2, после чего планируется выплата средств инвесторам. Эксперты считают закрытие фонда естественным шагом согласно долгосрочной стратегии.
Комплекс Forum Karlín включает площадку для мероприятий, современное административное здание и историческую котельную. В фонде KB2 остаются два офисных объекта — Keystone на Карлине и Polygon House, их реализация запланирована на ближайшие месяцы. Полное закрытие фонда ожидается в середине следующего года.
