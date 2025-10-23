Amundi продала пражские объекты компании Patria

Новости и статьи 23 октября 2025 16:00 440

Инвестиционная компания Amundi продала многофункциональный центр Forum Karlín и отель Ibis на улице На Поржичи в Праге. Покупателем стала компания Patria, входящая в структуру ČSOB. Стороны не раскрыли финансовые условия сделки.