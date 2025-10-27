Рынок загородной недвижимости Чехии: сезонное падение цен
27 октября 2025
18:00
237
После завершения летнего сезона на чешском рынке загородной недвижимости обозначилась разнонаправленная динамика. Объекты в менее популярных локациях или требующие капитального ремонта подешевели.
Наблюдается усиление ценового разрыва между разными категориями объектов. В то время как простые дачи без удобств продолжают дешеветь, стоимость современных коттеджей в престижных районах остается стабильной или даже растет. Наиболее востребованы объекты в горных регионах, таких как Крконоше и Шумава.
В районах, доступных из Праги в пределах 30 минут езды, согласно анализу, цены предложения находятся на уровне пражской однокомнатной квартиры.
Осенью многие владельцы начинают подготовку домов к зиме. При этом рекордное число собственников рассматривает возможность продажи своей недвижимости в ближайшее время. Основными причинами являются растущие расходы на содержание и желание реинвестировать средства в городское жилье.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:00
23 ОКТЯБРЯ 2025
936
16:00
22 ОКТЯБРЯ 2025
882
18:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
1689
15:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
733
09:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
1424
13:00
19 ОКТЯБРЯ 2025
1489
21:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
6003
15:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
2158
08:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
2580
16:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
6914
09:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1191
08:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1146
15:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
3777
20:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
2823