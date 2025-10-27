ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Рынок загородной недвижимости Чехии: сезонное падение цен

27 октября 2025
18:00
После завершения летнего сезона на чешском рынке загородной недвижимости обозначилась разнонаправленная динамика. Объекты в менее популярных локациях или требующие капитального ремонта подешевели.
Наблюдается усиление ценового разрыва между разными категориями объектов. В то время как простые дачи без удобств продолжают дешеветь, стоимость современных коттеджей в престижных районах остается стабильной или даже растет. Наиболее востребованы объекты в горных регионах, таких как Крконоше и Шумава.

В районах, доступных из Праги в пределах 30 минут езды, согласно анализу, цены предложения находятся на уровне пражской однокомнатной квартиры.

Осенью многие владельцы начинают подготовку домов к зиме. При этом рекордное число собственников рассматривает возможность продажи своей недвижимости в ближайшее время. Основными причинами являются растущие расходы на содержание и желание реинвестировать средства в городское жилье. 
недвижимость продажа недвижимости Чехия
