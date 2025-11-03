Ускорение разрешений и спорные льготы: чего ждать от новой жилищной программы
3 ноября 2025
21:00
271
Эксперты положительно оценили намерение новой правительственной коалиции Чехии ускорить выдачу строительных разрешений. Однако экономисты выразили сомнения относительно планов по предоставлению льготных кредитов для молодых семей. По их мнению, такая мера в условиях дефицита жилья может привести к дальнейшему росту цен на недвижимость.
Основные инициативы
Программа коалиции включает изменение строительного законодательства, признание жилья вопросом государственной важности и пересмотр норм поддержки строительства.
Планируется упростить некоторые экологические и энергетические стандарты для новых объектов. Также правительство намерено ввести налоговые льготы для компаний, строящих жилье для своих сотрудников, и создать систему госгарантий для жилищных кооперативов. Особый акцент делается на привлечении частного капитала, в том числе для строительства студенческих общежитий.
Однако, например, аналитик Радим Дохнал считает предложения по ускорению процедуры трудновыполнимыми. Он полагает, что предложенные шаги приведут к росту спроса и, следовательно, ускорят рост цен. Это также усилит нехватку песка, камня и строительных рабочих. В то же время, по его словам, отсутствует план по неиспользуемому имуществу государства, муниципалитетов и государственных организаций.
