Ускорение разрешений и спорные льготы: чего ждать от новой жилищной программы

3 ноября 2025

Эксперты положительно оценили намерение новой правительственной коалиции Чехии ускорить выдачу строительных разрешений. Однако экономисты выразили сомнения относительно планов по предоставлению льготных кредитов для молодых семей. По их мнению, такая мера в условиях дефицита жилья может привести к дальнейшему росту цен на недвижимость.