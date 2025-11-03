ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Ускорение разрешений и спорные льготы: чего ждать от новой жилищной программы

Новости и статьи
3 ноября 2025
21:00
271
Эксперты положительно оценили намерение новой правительственной коалиции Чехии ускорить выдачу строительных разрешений. Однако экономисты выразили сомнения относительно планов по предоставлению льготных кредитов для молодых семей. По их мнению, такая мера в условиях дефицита жилья может привести к дальнейшему росту цен на недвижимость.
Основные инициативы
Программа коалиции включает изменение строительного законодательства, признание жилья вопросом государственной важности и пересмотр норм поддержки строительства. 

Планируется упростить некоторые экологические и энергетические стандарты для новых объектов. Также правительство намерено ввести налоговые льготы для компаний, строящих жилье для своих сотрудников, и создать систему госгарантий для жилищных кооперативов. Особый акцент делается на привлечении частного капитала, в том числе для строительства студенческих общежитий.


Однако, например, аналитик Радим Дохнал считает предложения по ускорению процедуры трудновыполнимыми. Он полагает, что предложенные шаги приведут к росту спроса и, следовательно, ускорят рост цен. Это также усилит нехватку песка, камня и строительных рабочих. В то же время, по его словам, отсутствует план по неиспользуемому имуществу государства, муниципалитетов и государственных организаций.
строительство Чехия законы законопроект
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
31 ОКТЯБРЯ 2025
1317
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОМ НА ВИНОГРАДАХ ВНОВЬ НЕ ПРОДАН. ШЕСТАЯ НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА
18:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
1638
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
РЫНОК ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ЧЕХИИ: СЕЗОННОЕ ПАДЕНИЕ ЦЕН
16:00
23 ОКТЯБРЯ 2025
1100
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
AMUNDI ПРОДАЛА ПРАЖСКИЕ ОБЪЕКТЫ КОМПАНИИ PATRIA
16:00
22 ОКТЯБРЯ 2025
992
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕШСКОЕ АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ВЕДОМСТВО: PPF GROUP МОЖЕТ ПРИОБРЕСТИ ОТЕЛЬ DIPLOMAT В ПРАГЕ
18:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
1843
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ПРАЖСКИЙ ПАРАДОКС: ДОРОГАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ПРИ ДОСТУПНОЙ АРЕНДЕ
15:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
821
НОВОСТРОЙКИ
ЧАСОВНЯ В НЕСВАЧИЛКЕ УДОСТОЕНА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ ПО АРХИТЕКТУРЕ
09:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
1573
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ROHAN CITY: ПРОЕКТ ДАНИЭЛЯ ЛИБЕСКИНДА ИЗМЕНИТ ОБЛИК ПРАЖСКОГО КАРЛИНА
13:00
19 ОКТЯБРЯ 2025
1610
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЦЕНЫ НА АРЕНДУ ЖИЛЬЯ В КРУПНЫХ ЧЕШСКИХ ГОРОДАХ ВЫРОСЛИ НА 3–14%
21:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
6134
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КРИЗИС ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ В ЧЕХИИ
15:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
2244
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
PALÁC BROADWAY В ПРАГЕ ПРОДАН ЗА РЕКОРДНУЮ СУММУ
08:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
2676
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
В ЧЕХИИ СОЗДАДУТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР КВАРТИР
16:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
7036
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
БИТВА ЗА РОССИЙСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ В СЕРДЦЕ ЕВРОПЫ
09:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1246
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ОБЪЕМ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ В ЧЕХИИ В СЕНТЯБРЕ ВЫРОС НА 14% И ДОСТИГ 37,6 МЛРД КРОН
08:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1212
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЖИЛЬЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ В ЧЕХИИ: ДЕФИЦИТ МЕСТ СОЗДАЁТ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
13:00
12 ОКТЯБРЯ 2025
2957
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СТАРЫЕ КВАРТИРЫ В ЧЕХИИ ПОДОРОЖАЛИ В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ НА 20% ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА