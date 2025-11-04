Цены на квартиры в Праге продолжают расти, продажи замедляются
4 ноября 2025
11:30
В третьем квартале этого года девелоперы в Праге продали 1 700 новых квартир, что представляет собой годовой спад на 8,1%. По сравнению со вторым кварталом это снижение на 2,9%. Тем не менее в годовом исчислении продажи остаются на высоком уровне: с января по сентябрь в столице было продано около 6 000 квартир, что на 12% больше, чем за тот же период прошлого года. Если тенденция сохранится, 2025 год может принести новый рекорд с более чем 7 500 проданными квартирами.
Средняя цена предложения новых квартир в Праге в третьем квартале выросла на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 173 305 крон за квадратный метр. Это объясняется сочетанием высокого спроса, роста затрат на строительные работы, материалы и земельные участки. «Сегодня покупка недвижимости является эффективным способом сохранить стоимость финансов и одновременно увеличить их стоимость. Рост цен на аренду в столице также повышает привлекательность инвестиций в недвижимость как стабильный и долгосрочный доходный актив», — сказал Марцел Сурал, председатель правления Trigema.
Прага 9 продолжает лидировать
Больше всего новых квартир было продано в Праге 9, которая на протяжении долгого времени является одним из самых активных районов города, а также одним из самых доступных. На ее территории было осуществлено 27% всех продаж в Праге, за ней следуют районы Прага 5 (21%) и Прага 4 и 10 (по 16%). Наиболее востребованной планировкой остается 2+kk, на которую приходится около 40% всех сделок.
По словам Петра Михалека из Skanska Residential, не стоит ожидать перелома в ценовой тенденции. Эта тенденция будет продолжаться, поскольку основная причина остается нерешенной — длительно неработающий процесс утверждения нового строительства и неэффективное территориальное планирование, которые препятствуют достаточному пополнению предложения. В сочетании с высоким спросом и растущими затратами практически на все входные ресурсы нельзя ожидать перелома, сказал он.
В конце сентября в Праге было в продаже 5 700 новых квартир, то есть примерно столько же, как и год назад. При этом предложение уже три года колеблется около 5 500 единиц. По данным, девелоперы готовят строительство около 150 000 новых квартир.
Цены сопоставимы с Берлином или Веной
Согласно анализу RE/MAX, цены на квартиры в Праге в европейском контексте чрезвычайно высоки. В середине этого года средняя цена предложения достигла 5 739 евро за квадратный метр (около 140 000 чешских крон), что сопоставимо с Берлином (5 751 евро), Веной (5 464 евро) или Мадридом (6 048 евро).
Однако существенным различием является уровень доходов. В то время как средний месячный доход в Чехии составляет 49 400 крон, в Германии он превышает 97 000 крон, а в Австрии — 92 000 крон. Таким образом, для приобретения квартиры чехам в среднем требуется 12 годовых зарплат, в то время как жителям западноевропейских стран обычно достаточно шести.
Тем не менее арендная плата в Праге по-прежнему ниже, чем в большинстве западных мегаполисов. В то время как в чешской столице средняя стоимость аренды составляет 17 евро за квадратный метр (около 414 крон), в Берлине или Милане она составляет около 21 евро, в Барселоне 22 евро, а в Мадриде 23 евро за квадратный метр.
Согласно индексу процветания и финансового здоровья Česká spořitelna, условия проживания в Чехии являются пятыми худшими в Европейском союзе. Примерно 10% домохозяйств тратят на жилье более 40% своих доходов. Спрос на небольшие квартиры в Праге продолжает расти, особенно со стороны студентов и молодых специалистов, которые часто выбирают аренду как единственный доступный вариант.
