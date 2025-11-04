Цены на квартиры в Праге продолжают расти, продажи замедляются

В третьем квартале этого года девелоперы в Праге продали 1 700 новых квартир, что представляет собой годовой спад на 8,1%. По сравнению со вторым кварталом это снижение на 2,9%. Тем не менее в годовом исчислении продажи остаются на высоком уровне: с января по сентябрь в столице было продано около 6 000 квартир, что на 12% больше, чем за тот же период прошлого года. Если тенденция сохранится, 2025 год может принести новый рекорд с более чем 7 500 проданными квартирами.