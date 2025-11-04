Планы коалиции по изменению строительного законодательства вызывают скепсис
4 ноября 2025
18:00
480
Чешские инженеры и технические специалисты сомневаются в реализуемости планов новой правящей коалиции по масштабному пересмотру строительного законодательства. По мнению экспертов, существующие нормы уже интегрированы в десятки законов и подзаконных актов, а их радикальный пересмотр может противоречить общественным интересам и европейским стандартам.
Политические инициативы
Новая коалиция намерена объявить жилье объектом государственного значения, упростить экологические и энергетические нормы для застройщиков, а также ввести налоговые льготы для строительства арендного и корпоративного жилья. Однако представители профессионального сообщества не были привлечены к обсуждению этих реформ.
Риски и альтернативы
Специалисты предупреждают, что полная замена кодекса, а не его точечная корректировка усугубит существующий хаос в отрасли и вызовет кадровую неопределенность в органах власти. Вместо централизации управления через Высший строительный орган они рекомендуют ускоренное внесение поправок в действующее законодательство для стабилизации ситуации.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:30
4 НОЯБРЯ 2025
1348
21:00
3 НОЯБРЯ 2025
956
18:00
31 ОКТЯБРЯ 2025
1371
18:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
1672
16:00
23 ОКТЯБРЯ 2025
1115
16:00
22 ОКТЯБРЯ 2025
1006
18:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
1870
15:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
832
09:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
1590
13:00
19 ОКТЯБРЯ 2025
1625
21:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
6155
15:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
2264
08:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
2688
16:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
7055
09:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1261