Планы коалиции по изменению строительного законодательства вызывают скепсис

Политические инициативы

Новая коалиция намерена объявить жилье объектом государственного значения, упростить экологические и энергетические нормы для застройщиков, а также ввести налоговые льготы для строительства арендного и корпоративного жилья. Однако представители профессионального сообщества не были привлечены к обсуждению этих реформ.





Риски и альтернативы

Специалисты предупреждают, что полная замена кодекса, а не его точечная корректировка усугубит существующий хаос в отрасли и вызовет кадровую неопределенность в органах власти. Вместо централизации управления через Высший строительный орган они рекомендуют ускоренное внесение поправок в действующее законодательство для стабилизации ситуации.