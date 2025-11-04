ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Планы коалиции по изменению строительного законодательства вызывают скепсис

Новости и статьи
4 ноября 2025
18:00
480
Чешские инженеры и технические специалисты сомневаются в реализуемости планов новой правящей коалиции по масштабному пересмотру строительного законодательства. По мнению экспертов, существующие нормы уже интегрированы в десятки законов и подзаконных актов, а их радикальный пересмотр может противоречить общественным интересам и европейским стандартам.
Политические инициативы
Новая коалиция намерена объявить жилье объектом государственного значения, упростить экологические и энергетические нормы для застройщиков, а также ввести налоговые льготы для строительства арендного и корпоративного жилья. Однако представители профессионального сообщества не были привлечены к обсуждению этих реформ.

Риски и альтернативы
Специалисты предупреждают, что полная замена кодекса, а не его точечная корректировка усугубит существующий хаос в отрасли и вызовет кадровую неопределенность в органах власти. Вместо централизации управления через Высший строительный орган они рекомендуют ускоренное внесение поправок в действующее законодательство для стабилизации ситуации.
строительство законопроект
