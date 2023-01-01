Трагические воспоминания: крупнейшие наводнения в Чехии и их последствия

Одной из самых страшных водных катастроф в Чехии и Моравии стало наводнение 1845 года. Его частично превзошло только наводнение 2002 года.



1845



Во время наводнения 1845 года скорость потока воды в Праге достигла 4500 м/с. Это наводнение оказало влияние на строительство железнодорожных путей, которые начали возводить сразу после очередного затопления. Новые проекты были разработаны так, чтобы "большая вода" не оказывали влияния на железные дороги. Однако планам архитекторов не суждено было сбыться. В Моравии во время этого наводнения затопило большую часть Бржецлава, причиной стал неправильно спроектированный железнодорожный пояс. Это отразилось и на более поздних транспортных проектах.

1890

Одно из наиболее крупных наводнений на территории Праги, затронувшее и саму Прагу. Речные волны, прибывшие на территорию страны между 1-4 октября из Северной Италии, значительно повысили уровень реки Влтаыы. Вода на территории столицы достигала верхнего уровня Карлова моста, скорость потока составляла 3975 м/с.





1997

Одним из самых трагичных природных катаклизмов XX века в Чехии стало наводнение в 1997 году, длившееся с 5-го по 16-е июля. В то время вода затопила треть Чехии. Больше всего пострадала Моравия и Восточная Чехия. За пару дней в Мораву и Одр выпало более половины годового количества осадков. Всего было затоплено 536 городов и населенных пунктов в 34 областях. Из-за потопа погибло 50 человек. Общий ущерб превысил 63 миллиарда крон. Символом трагедии стал поселок Троубки, в котором трагически погибло девять человек. Одним из самых трагичных природных катаклизмов XX века в Чехии стало наводнение в 1997 году, длившееся с 5-го по 16-е июля. В то время вода затопила треть Чехии. Больше всего пострадала Моравия и Восточная Чехия. За пару дней в Мораву и Одр выпало более половины годового количества осадков. Всего было затоплено 536 городов и населенных пунктов в 34 областях. Из-за потопа погибло 50 человек. Общий ущерб превысил 63 миллиарда крон. Символом трагедии стал поселок Троубки, в котором трагически погибло девять человек.

1998



Следующее наводнение настигло Чехию уже через год, в июле 1998 года. Сильные проливные дожди в ночь на 23-е июля вызвали наводнения в районах Рихнова-над-Кнежноу и Находа. Осадки достигали рекордного объема. Например, в поселке Дештном в Орлицких горах за 24 часа выпало 204 миллиметра осадков. Уровень воды местами был на 3 метра выше нормы. В наводнении погибло шесть человек, затоплено было 30 населенных пунктов. Ущерб составил около 2 миллиардов крон.



2000



В марте 2000 года таящий снег и значительные осадки подняли уровень рек почти по всей Чешской Республике. Тяжелее всего пришлось северной Чехии и Моравии. В наводнении погибло 2 человека, ущерб составил 2,5 миллиардов крон.



2002

7 августа 2002 года реки вышли из берегов из-за сильных дождей. За десять дней вода покрыла больше трети территории Чехии. Больше всего пострадала Южная, Центральная и Северная Чехия. В наводнении погибло 17 человек, сумма общего ущерба достигла 73,1 млрд крон. Значительный урон был нанесен Праге, Среднечешскому, Южночешскому, Пльзеньскому, Карловарскому и Устецкому краям. Во время наводнения погибло 130 животных в Пражском зоопарке, среди которых был и любимец публики слон Кадир. Кроме того, было значительно затоплено метро, под водой оказались железнодорожные и автобусные вокзалы. Центральные станции метро прекратили работу на много месяцев. Во время этого катастрофы в Чехии были сильные проблемы со связью. В Праге эвакуировали не только жителей домов, но и пациентов больниц, и постояльцев гостиниц. Некоторые районы Чехии были почти полностью разрушены. Всего было эвакуировано 200 тысяч человек. 7 августа 2002 года реки вышли из берегов из-за сильных дождей. За десять дней вода покрыла больше трети территории Чехии. Больше всего пострадала Южная, Центральная и Северная Чехия. В наводнении погибло 17 человек, сумма общего ущерба достигла 73,1 млрд крон. Значительный урон был нанесен Праге, Среднечешскому, Южночешскому, Пльзеньскому, Карловарскому и Устецкому краям. Во время наводнения погибло 130 животных в Пражском зоопарке, среди которых был и любимец публики слон Кадир. Кроме того, было значительно затоплено метро, под водой оказались железнодорожные и автобусные вокзалы. Центральные станции метро прекратили работу на много месяцев. Во время этого катастрофы в Чехии были сильные проблемы со связью. В Праге эвакуировали не только жителей домов, но и пациентов больниц, и постояльцев гостиниц. Некоторые районы Чехии были почти полностью разрушены. Всего было эвакуировано 200 тысяч человек.

2006



В конце марта 2006 года огромные таящие снежные массы, подгоняемые интенсивными дождями, снова привело к потопу. Больше всего поднялся уровень рек Дыйи, Моравы и Эльбы. В семи пострадавших краях (Южночешском, Устецком, Среднечешском, Пардубицком, Южноморавском, Оломоуцком и Злинском) чрезвычайное положение было объявлено вплоть до 19-го апреля. Общий ущерб составил более 5,6 млрд крон. Во время катаклизма погибло девять человек.



2009



Сильные длительные дожди в конце июня 2009 года привели к наводнениям в Оломоуцком, Мораво-Силезском и Южночешском краях. Большая вода до начала июля постепенно заполонила Высочину, Злинский, Устецкий и Либерецкий края. Наводнение привело к ущербу в более 8,5 млрд крон и унесло 15 человеческих жизней.



2010



В 2010 году Чехию настигли две волны наводнений. Первая из них случилась под влиянием сильных дождей в середине мая. Больше всего пострадала Моравия и Северная Чехия. В наводнении погибло шесть человек. Ущерб составил около пяти миллиардов крон.



Затем после проливных дождей 6-го августа затопило север Чехии, особенно Либерецкую и Дечинскую области. До 8-го августа 2010 года погибло пять человек, двое пропало без вести. Ущерб превысил 10 млрд крон. В Либерецком крае под водой оказалось 79 населенных пунктов.



2013



В июне 2013 года непрекращающийся ливень поднял уровень воды в чешских реках. Наводнение заблокировало движение на десятках шоссе и улиц. Больше всего затопило Южную, Центральную и Западную Чехию. Из-за воды полностью или частично закрыли более десяти отрезков железной дороги. Опасность нависла и над зоопарком. Правительство объявило в стране чрезвычайное положение. К 3-му июня число жертв наводнения достигло пяти человек. Еще несколько человек пропало без вести. Из-за угрозы затопления закрыли несколько станций метро.



Чрезвычайную ситуацию в связи с наводнением объявили и в Германии, где уровень воды в Дунае достиг исторического максимума. В Австрии из-за потопа погиб один человек, двое пропало без вести. Эвакуация населения прошла также в швейцарских и польских населенных пунктах.