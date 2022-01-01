Популярный в Чехии напиток абсент: история, состав напитка, правильное употребление и коктейли

До сих пор никто точно не может сказать, в каком веке впервые стало известно об абсенте. Упоминания о нем встречаются еще в записях Гиппократа, который лечил этим изумрудным напитком многие недуги своих пациентов. В качестве лекарственного зелья его также использовали древние египтяне. К сожалению, а может, и к счастью, до наших дней этот напиток дошел не в своем первозданном виде, изменились некоторые составляющие. Абсент — это достаточно крепкий напиток с минимальным содержанием алкоголя 70%, обладающий горьким вкусом и немного резким ароматом. Если говорить об аромосоставляющих, то это анис, полынь и фенхель. Напиток прозрачен и имеет красивый изумрудный цвет.

Тот абсент, который известен сейчас, появился в Швейцарии. Создавался он с одной-единственной целью — оздоровительной. Собственно, как и многие крепкие напитки того времени. Правда, позже его предназначение немного изменилось. Согласно легенде, рецепт абсента придумали две сестры-травницы, которые жили в небольшом швейцарском городке Кува, неподалеку от французской границы. Напиток представлял собой обычное лекарственное зелье, в состав которого, помимо аниса и полыни, входили также такие травы, как корень петрушки, дягиль, лакрица, аира, ромашка, фенхель, шпинат, кориандр, вероника, иссопа и мелисса.

Местному доктору Пьеру Ординьери так понравилась эта настойка, что вскоре он сам начал производить этот эликсир и советовать его своим пациентам. Неудивительно, что через короткое время напиток стал пользоваться большим спросом. Однако не потому, что с его помощью можно было избавиться от многих недугов — просто он очень хорошо опьянял и отлично поднимал настроение. Для некоторых, правда, абсент был прекрасным снотворным.

В 1797 году рецепт эликсира был выкуплен Анри Дюбье, который открыл свое предприятие по выпуску абсента. После к своему делу он подключил зятя Луи Перно, который быстро начал расширяться, а позже все производство перевез во Францию. Забегая вперед, стоит отметить, что сейчас это одна из самых известных марок абсента. Перно в 1805 году открыл крупную фабрику, которая называлась Pernod Fils. Луи продавал эликсир по всему миру. А в конце XIX века завод предпринимателя производил в сутки 30 000 литров «зеленой жидкости».

Возвращаясь к истории, нужно отметить, что Францию в XIX – XX веках буквально взбудоражил абсент. Если сначала к нему пристрастилась богема, то через какое-то время напиток употребляла практически вся общественность. В стране возникла настоящая абсентная эйфория. Французы даже ввели «зеленый час» — специальное время с 5 до 7 вечера, когда употребляли напиток.



Вскоре страну захлестнула «зеленая зависимость». В медицине даже появилось понятие абсентистов. Помимо алкогольной зависимости от напитка, у людей стали проявляться галлюцинации, шизофрения, а иногда все даже заканчивалось летальным исходом.

Никто не мог понять, в чем же дело, если напиток состоит из настоя лекарственных трав. Ведь анис и полынь всегда славились своими непревзойденными качествами. Свойства у них действительно непревзойденные, но только при правильной концентрации и употреблении. Все дело в том, что с начала производства эликсира количество горькой полыни в абсенте значительно возросло, а из-за превышения допустимой дозировки трава начала работать иначе. Теперь она оказывала наркотическое и токсическое действие.











В 1908 году Швейцария и многие другие страны запретили абсент. Позже всех в этом вопросе «капитулировала» Франция — в 1915 году. А в США в 1912 году запретили не только абсент, но и все напитки, настои, включающие туйон (вещество, содержащееся в полыни). Пражский музей абсента, фото: Andy Hay

Лишь спустя десятилетия медики и ученые доказали, что причиной смертей и психических расстройств был не сам абсент, а многие нюансы при его изготовлении. Во-первых, качество спирта было очень низким, во-вторых, для подкрашивания производители не стеснялись добавлять ядовитые соли меди, и в-третьих, никто не контролировал дозировку полыни в напитке, а также количество выпитого абсента в сутки.

В 1981 году абсент получил вторую жизнь во всех теперешних странах ЕС, за исключением Швейцарии, которая разрешила напиток лишь 23 года спустя. Правда, теперь требования к качеству напитка очень высокие. Содержание туйона в абсенте нашего времени в 26 раз меньше того, что было более века назад. А многие производители вообще выпускают абсент без использования этого вещества. Несмотря на это, в США и Австралии по сей день действует запрет на продажу изумрудного напитка.

В Чехии абсент был легализирован в 1990 году, тогда же он получил большую популярность среди местного населения. Причем к классическому зеленому спиртному напитку добавился еще один вид — красный абсент. Сейчас этот напиток представлен в стране несколькими торговыми марками. Нужно отметить, что чешский абсент в Праге любит как местное население, так и туристы.



Процесс приготовления абсента, фото:



Процесс приготовления абсента, фото: Tyler

Интересно то, что в каждом языке «ликер зеленой феи» имеет некоторые отличия. Так, чешские производители пишут на бутылках « Absinth » , итальянские и испанские — «Absenta», а французы — «Absinthe». Среди производителей абсента в Чехии стоит отметить King of Spirits Gold, который очень рекомендуют истинные ценители ликера за качество, вкус и максимально допустимую норму туйона в ЕС — 10 мг, а также Staroplzenecky ( « Староплезеньский ») .

Сейчас абсент в Чехии, да и в Праге можно купить практически в любой сувенирной лавке или супермаркете.



Если же есть желание познакомиться с напитком, так сказать, на месте, то это можно сделать практически в любом баре. В Праге даже есть специальные «абсентарии», где знают все об этом эликсире.



Коктейли из абсента



Многие отмечают, что абсент — достаточно специфический напиток, поэтому попробовать его спешит не каждый. Однако, если есть желание познакомиться с этой зеленой настойкой, но пока не хочется пить ее в чистом виде, то можно обратить внимание на коктейли из абсента, которые употреблять гораздо приятнее и после которых перейти к абсенту в чистом виде не так страшно. Ниже представлены самые простые и интересные рецепты.

1. Медовая страсть

Ингредиенты:

20-30 г персикового ликера

20-30 г абсента

100 г апельсинового и 50 г лимонного соков

10 г Curacaо Blue

2 столовые ложки меда

Все соки нужно смешать, в полученный коктейль добавить растопленный мед. После этого заполнить стакан для коктейля льдом (его может быть столько, сколько вам хочется) и перелить в него сок. После этой процедуры добавить слоями персиковый ликер, затем абсент и Curaçao Blue.

2. Легкое приключение

Ингредиенты:

20-30 г персикового ликера

20-30 г абсента

3-4 столовых ложки лимонного и апельсинового сока и мороженого

Все ингредиенты необходимо добавить в блендер или миксер, а потом просто взбить. Этот коктейль многие считают женским, хотя на самом деле его любят и мужчины.

3. Зеленая фея

Ингредиенты:

20 г ментолового ликера

20 г абсента

50-100 г лимонного сока

Тоник (количество по желанию)

В бокал для коктейля необходимо насыпать лед, а после этого добавить туда по очереди: абсент, ликер, лимонный сок и тоник.

Такие несложные коктейли можно приготовить даже дома. Для тех, кто все-таки решится попробовать абсент в чистом виде, стоит сказать, что его нужно пить правильно. И дальше речь пойдет о том, как это делается.



Способы употребления







Чехи традиционно используют следующий способ:

На специальную абсентную ложечку кладут кусочек тростникового сахара, после чего пропускают через него абсент тонкой струей. По завершении этой процедуры сахар поджигают и дают ему около минуты прогореть. Те крошки, что остались, смешиваются с напитком, и к нему еще добавляют пять частей воды.



При втором способе все делается немного иначе:

Сначала в рюмку наливают 20 мл абсента, затем на ложечку кладут кусочек сахара и пропускают через него 60-100 мл холодной воды, после чего, опять же, сахар поджигают.



Некоторые предпочитают простоту, поэтому делают так:

Из сахара и воды изготавливают сироп, который потом разбавляют абсентом.

Зеленый напиток можно пить и наподобие самбуки: поджигать в бокале и вдыхать пары напитка.