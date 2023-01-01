Почему чехи так любят бехеровку? Все о напитке

Туристы, приезжая в Чехию, чуть ли не первым делом покупают Бехеровку, потому что это один из талисманов Чешской Республики вот уже на протяжении более двух столетий. Как пить Бехеровку? Виды и лечебные свойства напитка. Коктейли с Бехеровкой. Рецепт и состав.

Фото: Бехеровка в оригинальной упаковке // Jirka Matousek

Бехеровка является одним из самых известных чешских ликеров. Именно так этот напиток называют сами чехи. Хотя на самом деле он больше походит на настойку или наливку. В приготовлении используются натуральные составляющие, очень много различных трав, плодов и, судя по вкусу, мед. Бехеровка издавна славилась своими лечебными свойствами. Благодаря напитку удавалось избавиться от простудных заболеваний, ангины, головной боли. Более того, напиток способствовал укреплению сердечнососудистой системы. Употребляют Бехеровку и как аперитив перед приемом пищи.

Тот напиток, который сейчас известен на весь мир, появился в 1807 году. Однако предшествовала его появлению интересная история. Как-то к фармацевту и владельцу аптеки в Карловых Варах Йозефу Бехеру приехал его старый приятель Фробриг, который также специализировался на фармацевтики. Друзья за разговорами перешли к делу, решив сделать какую-нибудь новую настойку, смешивая спирт с разнообразными травами. До отъезда Фробрига ничего дельного у приятелей не получалось. Но задерживаться надолго у карловарского друга времени не было. Поэтому Фробриг дал кое-какие рекомендации Йозефу, взяв с него слово довести настойку до ума, и уехал. Через два года в 1807 ему это удалось. Бехер создал совершенно новый уникальный напиток, который изначально предназначался для хорошего пищеварения.

Спустя пару месяцев Йозеф начал продавать свое лекарство под названием «Карлсбад Инглиш Биттер», которое позже стало простой «Бехеревкой». Напиток пользовался большим спросом, бизнес развивался. В 1841 году отец передал свой рецепт сыну Йоганну Бехеру. Он был умен и сообразителен, благодаря нему производство вышло на более высокий уровень. Спустя 50 лет, в 1890 году Йоган открыл секрет рецепта уже своему сыну Густаву, который не только достроил дополнительные корпуса для производства ликера, но и официально зарегистрировал торговую марку «Бехеровка». Начиная с 1901 года напиток «выезжает» за пределы Чехии. Во Франции, Италии, Испании и других странах открываются филиалы, которые активно продвигают ликер. Поговаривают, что сам австрийский император и весь его двор с большим удовольствием употреблял эту травяную настойку. С тех пор «Бехеровка» на различных международных выставках награждается разнообразными медалями. А в центре Карловых Вар даже построили музей Яну Бехеру.

Рецепт и состав Бехеровки

Наверное, многие уже догадались, что рецепт Бехеровки хранится в строгом секрете и передается исключительно от отца к сыну или ближайшему родственнику в семье. Поэтому напиток и является неповторимым и уникальным в своем роде. Многие пытались создать нечто похожее, и, надо сказать, некоторым удавалось достичь похожих вкусовых качеств, но повторить рецептуру в точности до настоящего момента не удавалось никому.

Приблизительный принцип производства ликера следующий: смешиваются разнообразные травы, привозные и местные, всего около двадцати видов — пропорции всегда точные, без малейших отступлений от рецепта. После этого полученную смесь рассыпают по мешкам, которые сделаны из натурального холста, а затем опускают в емкости со спиртом и оставляют примерно на неделю. Полученный настой смешивают в дубовых бочках с сахаром и водой, а после этого оставляют еще на 2-3 месяца. Интересно, что в этот период за напитком тщательно следят. Именно поэтому он получается таким ароматным, вкусным, а, главное, качественным.

На нынешний день точно известно, что из большого количества трав в Бехеровке имеются следующие: кардамон, корица, анис, апельсиновая цедра, гвоздика и перец душистый. C 1996 года существует один рецепт Бехеровки, то есть, правильнее будет сказать, известен рецепт того напитка, который по своим вкусовым качествам наиболее приближен к этому ликеру. И он таков:

Ингредиенты:

1 литр водки

1 ч.л. молотой гвоздики

1 ч.л. молотой корицы

0,5 ч.л. меда

0,5 ч.л. молотого корня солодки

0,5 ч.л. аниса

5-6 горошин перца

Способ приготовления:

Все имеющиеся составляющие необходимо смешать, перелить в темную бутылку или другую непрозрачную посуду и настаивать в течение одного месяца. После хорошо процедить. Можно считать, что самодельная настойка Бехеровки готова.

Becherovka и ее лечебные свойства

О лечебных свойствах чудодейственного напитка вот уже два столетия ходят настоящие легенды. Ничего удивительного в этом нет, потому что ликер и создавался для того, чтобы лечить некоторые виды заболеваний, а также в значительной степени улучшать аппетит.

За счет того, что в Бехеровку входит большое количество лечебных трав, желудочный сок выделяется быстрее, как и спазмолитические субстанции желчи, расслабляются напряженные мышцы желудочно-кишечного тракта. После 20 мл выпитого напитка пища гораздо лучше и быстрее усваивается. Кроме этого устраняется раздражение прямой кишки.



Бехеровка Кордиал, фото: Jirka Matousek

Виды Бехеровки

Когда речь идет о Бехеровке, многие представляют себе классический напиток одного состава. На самом деле этот ликер имеет несколько различных вариаций.

На нынешний день завод изготавливает следующие виды настойки:

Бехеровка оригинальная (Becherovka Original) — это классический напиток, состав которого неизменен со времен его основания, 1807 года. Крепость ликера составляет 38%. Примерный состав: водка, душистый перец, корица анис, апельсиновая цедра, кардамон.

Бехеровка лимонная (Becherovka Lemond) — напиток с добавлением цитрусовых. Его крепость равна 20%.

Becherovka KV 14 — классическая настойка с добавлением красного вина. Крепость напитка достаточно высокая — 40%.

Бехеровка Кордиал (Becherovka Cordial) — напиток с добавлением липового цвета. Крепость — 35%.

Бехеровка Лед и Огонь (Becherovka ICE & FIRE) – это новый продукт фабрики, который появился всего год назад, в марте 2014. Его крепость составляет 30%. Идеально подходит к безалкогольным напиткам, таким как тоник или эль.



Бехеровка Лемонд, фото: Jirka Matousek

Как правильно пить Бехеровку

Бехеровку пьют несколькими способами:

Способ № 1 (в чистом виде)

Этот способ рекомендует сам производитель, как наиболее оптимальный для этого ликера. Подается напиток в небольших рюмках, температура Бехеровки должна быть в среднем 5-7 градусов. Употребляется настойка после приема пищи или перед сном. Обычно закусывают ликер небольшим кусочком апельсина, притрушенного корицей. Вкус у напитка будет немного сладковатым с горькими оттенками трав, которые оставляют долгоиграющие послевкусие. Бехеровку можно подавать и в более теплом виде, но в этом случае вкусовые качества будут отличаться. Аромат станет ярче, а вкус значительно резче и мягкие приятные нотки сменятся более грубыми.

Способ № 2 (с пивом)

Данный способ очень прост. Одну рюмку охлажденного ликера выпивают залпом, после чего запивают светлым пивом. Травы Бехеровки вместе с хмелем и солодом создают особый вкус и достаточно приятное послевкусие. Такой вариант прижился в Словакии.

Способ № 3 (в лечебных целях)

Благодаря своим лечебным свойствам Бехеровка может служить отличным профилактическим лекарством. А принимать ее очень просто: 2 столовых ложки напитка необходимо добавить в чай или кофе. Подобное сочетание способно улучшить иммунитет, стимулировать пищеварение и общий тонус организма. Вкус Бехеровки при этом практически не ощущается, но травяное послевкусие все же удастся прочувствовать.

Способ № 4 (с другими напитками)

Для многих оригинальная Бехеровка является достаточно крепким напитком, поэтому ее разводят с соком. Обычно используют вишневый, яблочный или смородиновый. Количество сока может быть любое.

Помимо сока Бехеровку можно употреблять вместе с другими спиртными напитками, в сочетании с другими ингредиентами, создавая вкусные коктейли, речь о которых пойдет дальше.

Самые популярные коктейли из Бехеровки

1. 200 лет Бехеровки (B-Celebration)

Ингредиенты:

30 мл Бехеровки

100 мл яблочного ликёра

2-3 капли имбирного эля

лед (по желанию)

В стакан со льдом налить Бехеровку, яблочный ликер и имбирный эль. Не перемешивать. Украсить можно мятой или лаймом.

2. Бьянка

Ингредиенты:

30 мл Бехеровки

30 мл белого десертного вермута

30 мл шампанского

дёд (по желанию)

Бехеровка и вермут необходимо смешать, после чего перелить в бокал со льдом. К полученной смеси добавить шампанское. Украсить можно ягодами малины или лаймом.

3. Слезы Ракель

Ингредиенты:

50 мл бехеровки

50 мл ликера Triple Sec

Готовится напиток очень просто и состоит из двух слоев. Сначала в стакан нужно налить Бехеровку, затем осторожно добавить в коктейль ликер. Перед подачей верхний слой поджечь.

4. Бехеровка пунш

Ингредиенты:

45 мл бехеровки

10 мл сока лимона

10 мл сока апельсина

90 мл фильтрованной воды

20 мл сахарного сиропа

Все компоненты необходимо смешать и подогреть. После этого перелить в бокал для горячих напитков. Коктейль пьется теплым. В качестве украшений подойдет шпажка с лимоном, лаймом и апельсином.

Коктейли получаются разнообразные и вкусные. Многие, правда, могут переживать на счет того, что ценовая политика напитка чересчур высокая. На самом деле, отвечая на вопрос «сколько стоит Бехеровка», стоит сказать, что ее стоимость варьируется от 130 крон и выше. Цена зависит от вида напитка, места покупки продукта и количества мл в бутылки.

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook