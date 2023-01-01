7 cамых интересных зоопарков в Чехии

420on.cz изучил статистику посещаемости чешских достопримечательностей и выбрал из списка самые популярные зоопарки страны, которые стоит посетить.

Самые популярные зоопарки в Чехии – одни из лучших в Европе

1. Зоопарк в Праге

Пражский зоопарк самый большой в Чешской Республике и один из самых крупных зоопарков в Европе. Пражский зоопарк распложен в Тройской котловине в окружении настоящего леса.

Зоопарк занимает почти 60 гектаров, 50 из которых отведены для животных. История самого известного зоосада Чехии началась в 1931 году с 200 животных. Сегодня здесь обитает около 5 тысяч особей 670 видов.

В 2008 году журнал Forbes включил зоопарк в Праге в число самых лучших зоопарков в мире (7-е место). В 2015 году пражский зоосад занял 4-е место в рейтинге самых популярных зоопарков мира по версии TripAdvisor. Голосовали миллионы пользователей сервера.

Экспозиция пражского зоопарка постоянно пополняется: здесь уже есть и павильон «Индонезийские джунгли» с комодскими варанами; экспозиция морских львов, Остров обезьян и горилл.

Фото www.centraltravel.ro

В 2002 г. зоопарк в Праге пережил разрушительное наводнение, около половины территории затопило, погибли животные. Со временем удалось не только все восстановить, но и открыть новые павильоны и экспозиции.

Прийти в пражский зоопарк можно в любое время года. Периодически проводят даже ночные экскурсии.

Стоимость билетов 250/200 Kč

Приблизительное время на осмотр – 4 ч



2. Зоопарк в Злине

Фото www.vyletnik.cz

ZOO Lešná (Лешна) находится в 10 км от чешского города Злин. История этого зоопарка началась в 1930 году, когда Томаш Батя создал зоосад в парке злинского замка, позже зоопарк переехал чуть дальше. Сегодня в этом зоопарке содержится 200 видов животных, но большинство посетителей специально едет смотерть на африканских слонов и носорогов. А еще здесь можно без барьеров понаблюдать за страусами эму и кенгуру. При зоопарке работает и ботанический сад, недавно открылась оранжерея с тропическими растениями Yucatán.

Площадь зоопарка в Злине – 48 га, к ней прилегает замок, построенный в 1887-1894 гг., и парк с 104 видами редких растений, деревьев и трав.

Стоимость билетов при покупке онлайн заранее 100/60 Kč

Приблизительное время на осмотр – 4 ч



3. Зоопарк в Остраве

Фото ostravsko.cz

Зоопарк в Остраве прямо в лесопарковой зоне считается вторым по величине в Чехии (100 гектаров). Нигде в Чешской Республике, кроме как здесь, вы не увидите настоящих мадагаскарских лемуров и индийского слоненка!

Зоопарк в Остраве постоянно развивается, открываются новые экспозиции. Здесь можно посмотреть на слонов, бегемотов, тигров, медведей, жирафов, шимпанзе, малых панд; увидеть настоящие тропические растения – орхидеи, пальмы и др. В некоторые павильоны посетители могут зайти с гидом, чтобы понаблюдать за животными без стекла и решеток.

Стоимость билетов 110-160/60-100 Kč, в зависимости от сезона

Приблизительное время на осмотр – 2 ч





4. Зоопарк Двур Кралове

Фото www.zivefirmy.cz

Зоопарк Двур Кралове (Dvůr Králové) единственный в своем роде в Европе, где посетителям предлагают не просто посмотреть на животных, но и переночевать совсем рядом с ними – в отеле Safari Kemp.

Зоопарк Двур Кралове интересен в первую очередь самой богатой среди европейских зоосадов коллекцией африканских животных. А еще здесь нет ни одной решетки: посетителей от обитателей зоосада отделяют либо специальные окопы либо стекло.

Стоимость билетов при покупке онлайн 205/125 Kč

Приблизительное время на осмотр – 4 ч



5. Зоопарк в Пльзене

kalendarakci.atlasceska.cz

Zoo Plzeň занимает пятое место по посещаемости в Чешской Республике. Этот зоопарк считается одним из самых первых в Чехии, ведь он был основан в 1926 году. В 1981 г. территории ботанического и зоологического садов объединили, и их общая площадь комплекса составила 21 гектаров.

В зоопарке в Пльзене есть уникальная экспозиция – «Королевство ядовитых змей», где можно увидеть 12 видов змей с четырех континентов. Больше ни в одном зоопарке в Чехии такой большой коллекции ядовитых змей нет. Среди трех десятков змей особенно выделяется четверка самых опасных: королевская кобра (самая длинная ядовитая змея в мире), черная мамба, черноголовый питон и южноамериканский бушмейстер.

Стоимость билетов 220/160 Kč

Приблизительное время на осмотр – 3 ч

6. Зоопарк в Либерце

ubytovani-liberec-apartma.cz

Это единственный зоосад в Европе, где можно увидеть белого индийского тигра и китайскую такина. Либерецкий зоопарк также может гордиться тем, что в нем живут сомалийский осел, голубой баран и целое семейство шимпанзе.

Стоимость билетов 130/90 Kč (при покупке онлайн немного дешевле)

Приблизительное время на осмотр – 3 ч

7. Зоопарк в Оломоуце

olomoucky.denik.cz

Замыкает список самых популярных зоопарков в Чехии зоосад в Оломоуце. Площадь этого зоопарка 42,5 гектаров.

Уникальная особенность зоосада в Оломоуце – смотровая башня. А еще здесь можно увидеть гигантский аквариум с акулами.

Стоимость билетов 140/100 Kč

Приблизительное время на осмотр – 2 ч



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