15 чудес Чехии: восхитительные природные достопримечательности

Чехия богата не только архитектурными достопримечательностями, но и красивейшими национальными парками. Мы подобрали 15 идей для выездов на природу для тех, кто любит пеший или велосипедный туризм.

Фото: Водопад Панчавски - самый высокий в Чехии, Крконоши, kudyznudy.cz

1. Национальный парк Чешская Швейцария – одно из самых красивых мест Европы

Чешская Швейцария – самый молодой национальный парк в Чехии. Его официально открыли 1 января 2000 года. Площадь парка занимает 79 км2. Он расположен в Устецком крае и прилегает к государственной границе, где начинается другой национальный парк – Саксонская Швейцария. Главная достопримечательность парка – уникальный скальный город. Здесь туристы посещают смотровую площадку у Етршиховиц, любуются ущельем Каменице и проходят по природному скальному мосту Правчицке браны, который считается символом Чешской Швейцарии. По периметру парка можно увидеть и многочисленные памятники народной архитектуры.

Сайт: www.ceskesvycarsko.cz

Адрес: Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa

GPS: 50,914085 14,509806

Чешская Швейцария, kudyznudy.cz

2. Природный парк Меандры Плоучницы

Этот национальный парк, расположенный вдоль берегов реки Плоучницы между городами Мимонь и Ческа-Липа, занимает площадь 270 га. Самый большой интерес в этом парке представляют бескрайние луговые леса и поля с разными видами растений и животных. Природа в этой местности нетронутая, возле реки нет даже тропинок: поэтому в заповеднике популярен лодочный туризм.

Адрес: Meandry Ploučnice, 471 23 Zákupy

GPS: 50,633161 14,670934

Меандры Плоучницы

3. Чешский Гранд-Каньон – Большая Америка

В этом месте снимали знаменитый вестерн «Лимонадный Джо». Когда-то сюда отвозили и неугодных политических заключенных. Все это – Вапенцовы каньоны, которые называют Большой и Малой Америкой. Это невероятное красивое место расположено неподалеку от крепости Карлштейн в Чешском карсте, но далеко не все туристы, посещающие замок, до него добираются.

Сайт: www.karlstejnsko.cz

Адрес: Karlštejn 334, 267 18 Karlštejn

GPS: 49,957515 14,194851

Каньон Велка-Америка, kudyznudy.cz

4. Скальный город Адршпах

Адршпах – самый большой скальный город в Чехии. Он расположен в Адршпашско-Теплицких скалах – крупнейшем природном комплексе Центральной Европы, который вдохновляет туристов и путешественников еще с 18 века. Такого количества живописных уголков, как в Адршпашско-Теплицких скалах, вы не увидите практически нигде. Ко многим причудливым скалистым образованиям ведут туристические тропы, к некоторым можно добраться только по лестницам. Те, кто преодолеет все ступени, смогут полюбоваться горным озером и Адршпашским водопадом. Прямо у входа в комплекс расположено еще одно озеро, по которому летом можно покататься на лодке (50 крон с человека).

Вход в парк: 70 крон

Сайт: www.adrspach.cz

Адрес: Dolní Adršpach čp. 26, 549 57 Adršpach

GPS: 50,614957 16,122890

Адршпах, kudyznudy.cz

5. Халупска слать – озеро в крупнейшем торфяном болоте Чехии

Озеро Халупска слать находится в устье потока Выдржи на высоте 910 метров. Вокруг крупнейшего торфяного озера в ЧР растут дубы, ели и многочисленные другие растения. К озеру, на котором появляются плавучие островки, по болоту ведет небольшая научная тропа. Добраться до озера можно по асфальту и деревянной дорожке, вдоль которой расположено много информационных табличек.

Сайт: www.npsumava.cz

Адрес: Borová Lada-Svinná Lada 21, 385 01 Borová Lada

GPS: 48,998611 13,659167

Озеро Халупска слать, kudyznudy.cz

6. Мшенске поклички – гигантские скалистые грибы в Крконошах

Песчаниковые столбы возле Мшена выглядят как огромные грибы. Они появились естественным образом в результате обветривания из-за того, что верхняя часть скал с более высоким содержанием железа лучше противостояла эрозии, чем нижняя. Увидеть эту красоту можно в природном заповеднике Кокоржински дол – одном из самых больших национальных парков Чехии.

Адрес: Mšeno

GPS: 50,438015 14,631287

Мшенске поклички, kudyznudy.cz

7. Чертова кафедра в Рыхлебских горах – одна из самых красивых смотровых площадок Чехии

Красивейшая природная смотровая площадка Чертовы кафедры (Čertovy kazatelny) расположена по пути к древней крепости Рыхлебы (3 км) в Рыхлебских горах. Площадка представляет собой образование из гнейсовых скал с высокой и отвесной южной стеной, которая по форме напоминает кафедру. Отсюда открывается прекрасный вид на каньон долины Рачи и реликтовые леса. Добраться до этого места можно на автомобиле, для туристов предусмотрена парковка.

Адрес: Račí údolí, 790 70 Javorník

GPS:50,368773 16,992611

Чертова кафедра, kudyznudy.cz

8. Теплицкий скальный город – загадка дикой природы

Теплицкие скалы – это массивные, поднимающиеся до самого неба (в некоторых местах выше 70 м) скальные стены и самый большой горный лабиринт в Центральной Европе, узкие долины и загадочные пещеры. Прогулки по Теплицким скалам – это восхищение и адреналин одновременно. Местность отлично подготовлена для туризма, но по сравнению с Адршпашскими скалами гулять здесь тяжелее.

Сайт: www.teplickeskaly.com

Адрес: Horní 13, 549 57 Teplice nad Metují

GPS: 50,594966 16,169974

Теплицкие скальные стены, kudyznudy.cz

9. Чешская Сахара – песчаный бархан у Влкова

Влковски бархан, или Чешская Сахара, – одно их самых известных и посещаемых мест своего вида в Чехии. Здесь на приятном желтом песке растут сосны и другие растения, а ветер создает причудливые песочные фигуры (правда, высотой всего несколько сантиметров). Как и в любой пустыне, в Чешской Сахаре всегда теплее, чем в окрестностях, ведь песок прекрасно отражает солнечный свет. Добраться до мини-пустыни можно с парковки у Горусицкого пруда (Horusický rybník).

Адрес: Veselí nad Lužnicí

GPS:49,159418 14,713224

Чешская Сахара, kudyznudy.cz

10. Беседицкие скалы – романтический природный лабиринт

В Беседицких скалах вас ждет тайный молитвенный дом чешских братьев и прекрасные виды. Прогулка по скальным лабиринтам Калих и Хлевиште в регионе Чешский рай будет незабываемым романтическим приключением. Если вы увлекаетесь геологией, вам понравится научная тропа с информационными табличками. Погулять по этому комплексу можно и с детьми, которым точно понравятся узкие коридоры между скалами.

Адрес: Besedice, 468 22 Koberovy

GPS:50,628287 15,208218

Смотровая площадка на Беседицких скалах, kudyznudy.cz

11. Пекло – долина у слияния рек Метуй и Олешенка

Несмотря на отпугивающее название, Пекло (в переводе с чешского языка - преисподняя, ад) – довольно популярный и очень красивый национальный парк в Чехии в романтической долине у слияния рек Метуйе и Олешенка. Такое название парк получил в честь старой мельницы Пекелец, которую перестроили по проекту архитектора Душана Юрковича в туристический ресторан с элементами народной архитектуры. Ресторан украшен разными чертями, а в меню можно найти несколько блюд на «чертовскую» тематику.

Сайт: www.peklo-nemecek.cz

Адрес: Peklo u Nového Města nad Metují, 547 01 Nové Město nad Metují

GPS:50,378614 16,186745

Национальный парк "Пекло", kudyznudy.cz

12. Хромницкое Красное озеро – европейский уникум

Вода Красного озера представляет собой слабый раствор серной кислоты. Она стерильна, и в ней нет жизни. Соединения железа придают озеру красный цвет. Это уникальная природная достопримечательность Европы, посмотреть на которую можно бесплатно.

Сайт: www.hromnice.cz

Адрес: Hromnice č.p. 60, 330 11 Třemošná

GPS:49,850941 13,447312

Красное озеро у Хромнице, kudyznudy.cz

13. Грубоскальский скальный город

Между крепостью Вальдштейн и замком Груба Скала недалеко от Турнова, в регионе Чешский рай находится необычная область под названием Грубоскальский скальный город. Здесь расположено больше 400 природных башен, самые высокие из которых достигают 50 метров.

Адрес: Hrubá Skála

GPS:50,544630 15,200404

Грубые скалы, kudyznudy.cz

14. Броумовские стены

Удивительные скалистые образования, окруженные девственной природой, спрятаны в Охраняемом заповеднике Броумовско площадью 410 км2. Эта местность восхищает своей красотой, невероятными видами и загадочными скалами причудливых форм.

Сайт: www.broumovskesteny.cz

Адрес: Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují

GPS:50,538096 16,236269

Броумовско, kudyznudy.cz

15. Панчавски водопад в Крконошах – самый высокий в Чехии

Панчавски водопад в Крконошском национальном парке – самый высокий в Чешской Республике. Его высота составляет 148 метров. Водопад каскадом стекает со скалистых ступеней на Лабскую долину. Возле водопада расположена Амброжова смотровая площадка, с которой открывается красивый вид на долину и горы.

Сайт: www.krnap.cz

Адрес: Harrachov 442, 512 46 Harrachov

GPS: 50,754486 15,555267

Панчавски водопад, Крконоши, kudyznudy.cz

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