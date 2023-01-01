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Для прогулок весной: 8 невероятно красивых парков и садов в Чехии

Для прогулок весной: 8 невероятно красивых парков и садов в Чехии

Партнер рубрики:
Артём Михалап
06 марта
17:00
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Где спрятаться от шума машин и суеты? Предлагаем подборку самых интересных парков и садов в Чехии.

Для прогулок весной: 8 невероятно красивых парков и садов в Чехии

Парки и сады – оазисы природы, которые создал человек. Сюда можно прийти, чтобы хотя бы на время отдохнуть от шума машин и суеты или спастись от жары. Чехи это хорошо понимают, поэтому в стране так много красивых и ухоженных парков с продуманным ландшафтным дизайном. 

Валдштейнский сад (Valdštejnská zahrada)

Адрес: Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
 

Сад относится к Валдштейнскому дворцу, где заседает Сенат Чешской Республики. Здесь регулярно проводятся различные мероприятия. Этим летом, например, каждый четверг организуются концерты классической музыки под патронажем сенаторов.

В саду работает три фонтана, пруд, установлены исторические скульптуры, но самое интересное и необычное – искусственная сталактитовая стена с гротами, которые служат вольерами для сов. Если присмотреться, то между сталактитами можно увидеть лица людей, животных и других существ.

Вход – свободный

 Фото zaloudik.cz


Vrtbovská zahrada (Вртбовский сад)

Адрес: Karmelitská 373/25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
Виртуальная экскурсия по парку 

Это один самых красивых садов в Праге в стиле барокко, включенный в список всемирного наследия UNESCO. Попасть сюда можно со стороны Кармелитской улицы на Мала-Страна. Сад спускается каскадом, с его верхней точки открывается великолепный вид на Прагу. 

В саду регулярно проходят разные мероприятия – выставки, конференции и др. За расписанием можно следить на официальном сайте. Осмотреть сад можно за час.

Вход – 120 крон.

 Фото tripadvisor.cz


Дворцовые сады под Пражским градом

На южном склоне градчанской возвышенности под Пражским градом расположились Дворцовые сады, которые соединяют град с Мала-Страна. Всего здесь разбито пять садов (Ledeburská, Malá Pálffyovská, Velká Pálffyovská, Kolowratská и Malá Fürstenberská zahrada).

Все они могут похвастаться многочисленными террасами, лестницами, беседками и историческими скульптурами. К тому же отсюда открывается панорамный вид на Прагу. За полтора часа можно пройти через все сады, так как они объединены друг с другом.

 Фото palacove-zahrady.cz, Террасы Ледебурского сада


Пругоницкий парк

Всего в нескольких километрах от Праги находится Пругоницкий замковый парк, в котором сняли не одну сказку. Это один из самых живописных парков Европы площадью 240 га. Расположен он в рельефной долине реки Ботич. Внесен в список UNESCO.


Цветочный сад в Кромнержиже

Цветочный сад Кромнержиже представляет собой образец садово-паркового дизайна мирового уровня. Он был создан на рубеже позднего итальянского ренессанса и барочно-классицистского стиля в духе Франции (по типу Версаля). 

Площадь сада занимает 300х485 м; повсюду большое количество зелени, которой придали причудливые геометрические формы. Сад в составе замкового комплекса Кромнержиж включен в список UNESCO.


Замковая пальмовая оранжерея в Леднице

В оранжерее можно увидеть растения, которым необходим тропический или субтропический климат. В Леднице такие условия для них создали в теплице. Даже зимой здесь тепло. Сама по себе теплица – тоже достопримечательность, но технического характера. Ее возвели в 1843-45 гг. по передовым строительным технологиям того времени. 

 Фото old.czechtourism.cz


Исторические парки и оранжереи Flora Olomouc

В Оломоуце большой выбор оранжерей, где растут и цветут орхидеи, пальмы, лианы, зреют папайи и цитрусовые. В Безручовых садах вы найдете ботанический сад и розарий, в Сметановых – пальмовую оранжерею и выставочные павильоны, в Чеховых садах – детскую площадку. Всего в историческом центре Оломоуца, не считая парков, расположены четыре оранжереи: пальмовая, кактусовая, тропическая и субтропическая. 

 Фото flora-ol.cz


Американский сад Худенице

Парку присвоен статус национального природного памятника благодаря хорошо сохранившему первоначальному виду (он был основан в 1844 году). Здесь произрастают преимущественно североамериканские деревья. 

Всего парк насчитывает более 200 разновидностей хвойных и лиственных деревьев. Кроме видов из Северной Америки, здесь можно встретить деревья из Европы и Азии. Прогулка по парку займет около часа.

Вход свободный

 Фото itras.cz

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