9 причин гордиться тем, что живешь в Чехии

По случаю главного государственного праздника Чехии – Дня образования независимой Чехословацкой Республики – мы решили вспомнить, почему можно гордиться тем, что живешь в этой стране.

28 октября Чехия отмечает свой главный государственный праздник – День образования независимой Чехословацкой Республики. И хотя в 1993 году Чехословакия распалась на Чехию и Словакию, праздник сохранился и по-прежнему считается самым важным в истории страны.

28 октября 1918 года Чехия и Словакия обрели независимость от Австро-Венгрии и объединились в Республику Чехословакия. В этот день будет нелишним перечислить причины, почему стоит порадоваться тому, что живешь в такой замечательной стране, как Чехия.

Что думают чехи о своей стране

Принято считать, что чехи недооценивают свою родину и себя как народ, преуменьшая свои достоинства и выпячивая недостатки. Среди иностранцев существует также большое количество стереотипов, многие из которых не имеют под собой никакого основания в реальной жизни.

Несмотря ни на какие сложности, чехи остаются образованным и интеллигентным народом, а их страна может многое предложить иностранным гостям и туристам.



1. Прага – мать городов

Чешская столица – один из самых красивых городов в Европе с богатой историей. Сюда приезжают туристы со всех уголков планеты, и все они хотят своими глазами увидеть знаменитые пражские башни, красные крыши и Пражский град, возвышающийся на холме над рекой. Чехи уважают и ценят свою историю, поэтому трепетно относятся к достопримечательностям – причем не только в Праге, но и в остальных городах.

2. Красивая природа

Природные ресурсы Чехии очень богатые и разнообразные. Здесь есть горы и равнины, реки, озера, скалистые ущелья, водопады, пещеры, карстовые провалы, хвойные и широколиственные леса, парки и сады. Когда едешь на машине по стране, невозможно не наслаждаться живописными ландшафтами вдоль дорог.

Чехи гордятся своей природой больше всего. Они любят путешествовать по родине, отдыхать в лесу и кемпингах, ходить по туристическим пешеходным маршрутам или колесить по протяженным велодорожкам. Самые известные национальные заповедники страны – Чешская Швейцария, Шумава, Крконоше, Чешский рай и др.



3. Чешское пиво

История пивоварения в Чехии одна из самых долгих в мире, а репутация страны в этой области – очень высока. Недаром «чешское пиво» охраняется как географическая марка, и использовать ее можно только после того, как производство и сырье пройдут контроль со стороны государства. Самые известные марки чешского пива – Pilsner Urquell, Radegast, Gambrinus и Velkopopovický Kozel.



4. Красивые люди

В Чехии живут одни из самых красивых девушек в мире. Пожалуй, многие страны претендуют на то, чтобы считаться родиной самых привлекательных девушек на Земле. Но у Чехии для этого есть веские основания, и это супермодели из Чехии с мировым признанием: Тереза Максова, Сюзанна Яндова, Ева Герцигова, Каролина Куркова и другие.

Мужчины тоже не отстают.



5. Чешская медицина

Чехи лидируют в некоторых областях медицины. Чешские кардиохирурги и кардиологи считаются лучшими в мире. В Чехии вы можете быть рассчитывать на то, что вас спасут от острого инфаркта миокарда.

Не многие знают, что именно чехи открыли первое в мире отделение пластической хирургии в 1927 году. Кроме того, чехов нужно поблагодарить за такое изобретение, как контактные линзы. Часто мы публикуем новости об открытиях чешских ученых, которые ищут способы лечения рака, диабета и других болезней.



6. Чехи – читающий народ

Чехи – образованные люди. Конечно, найдутся те, кто только улыбнется такому громкому заявлению, но на самом деле это правда. Чехи много читают, и доказательство этому – разветвленная сеть библиотек по всей республике. Если сравнивать с американцами, то жители Чехии читают и получают новой информации в 10 раз больше.



7. Слово «робот» – чешское

Технический прогресс дошел до того, что роботов уже сложно отличить от человека. Есть и такие, которые готовят еду и самостоятельно проводят уборку в доме. Люди ждут, чем еще удивят инженеры в будущем. Но давайте вспомним, откуда появилось само слово «робот»? Правильно – из Чехии. В 1920 году его впервые использовал чешский писатель Карел Чапек.



8. Забота о ребенке в Чехии

Чехи часто жалуются на низкую оплату декретного отпуска для матерей. Но важно не забывать, что только здесь самый продолжительный отпуск по уходу за ребенком. Меньше всего работодатели дают времени на заботу о малыше матерям в Великобритании и на Кипре, а в США и вовсе не существует такого понятия, как декретный отпуск.



9. Возможность выбора

Чехия – страна, которая предоставляет людям возможность личного выбора. Формально курение марихуаны здесь считается запрещенным, но во многих барах можно спокойно купить «косяк», и никто не скажет вам ни слова. Нередко почувствовать запах травки можно во время прогулки по парку. Вероятность того, что курильщиков задержит полиция, крайне мала. В большинстве европейских стран об этом можно только мечтать.

Кроме этого, в Чехии можно легально выпить абсента. Сюда съезжаются туристы со всей Европы, чтобы попробовать этот «психотропный» напиток.

Чехия – разносторонняя страна, которая во многом отличается от других европейских государств. И хотя многие местные жители недовольны нынешней политической ситуацией, преступностью и не самым высоким уровнем жизни, причин, почему стоит гордиться, что здесь живешь, – все-таки немало.

Иллюстрации: pixabay.com

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