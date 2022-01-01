Самые красивые библиотеки Чехии с волшебной атмосферой

Чехия занимает высокое место в Европе по числу и доступности общественных библиотек. Многие из них восхищают уникальными интерьерами и древней историей. В этом материале мы расскажем вам о самых красивых чешских библиотеках.

Фото: klementinum.com

Чешская Республика занимает лидирующие позиции в Европе по количеству и доступности общественных библиотек. Фотографиями их исторических зданий и внутреннего убранства восхищаются в социальных сетях, их то и дело публикуют известные издания.

Клементинум

Адрес входов:

— Karlova 1

— Mariánské nám. 5

— Křižovnická 190

Praha 1

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Klementinum.com

Это здание известно всему миру, а его фотографии постоянно появляются в самых разных изданиях: от глянцевых журналов до авторских монографий.

Комплекс барочных зданий был построен в XVI-XVII веках. Поначалу здесь была устроена школа, затем – университет, аптека, библиотека и типография. Некоторое время в Клементинуме находились философский и теологический факультет Карлова университета. В 1930 году они «переехали» в новое здание, и с этого времени Клементинум занимает Национальная библиотека.

Каждый день, включая выходные и государственные праздники, здесь проходят 45-минутные экскурсии по барочной библиотеке, Комнате меридиана и Астрономической башне. Если во время экскурсии в Зеркальной капелле не проходит какое-либо мероприятие, можно будет заглянуть и в нее.

В барочной библиотеке помимо внушительного количества книг и рукописей собрана коллекция географических и астрономических глобусов. В Комнате меридиана находится, собственно, сам меридиан – струна, натянутая на полу вдоль всей комнаты, которую некогда использовали для полуденных измерений.

Астрономическую башню Клементинума, построенную в начале XVIII века, видели многие, так как именно ее изображение часто встречается на туристических открытках. На вершине башни стоит оловянная фигурка Атланта, несущего небесную сферу. Максимальная высота, на которую могут подняться посетители, составляет 52 метра, а высота самой башни – 68 метров. Отсюда можно посмотреть на Прагу, а после – на астрономические, метеорологические и геофизические приспособления ученых того времени.



Библиотека Страговского монастыря

Адрес: Strahovské nádvoří 1/132

118 00 Praha 1 - Hradčany

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фото: Strašek Jiří, itras.cz

Сложно поверить, что эта библиотека находится в монастыре с момента его основания – 1143 года. Ее самая древняя книга – Страговское Евангелие, написанное во второй половине девятого века. В библиотеке есть два зала: Философский и Теологический. Примечательно, что вход в нее до некоторого времени был категорически запрещен женщинам. Одними из первых ее посетительниц стали леди Эмма Гамильтон (Emma Hamilton) в 1800 году и австрийская принцесса Мария-Луиза, вторая жена Наполеона Бонапарта, в 1812 году.

В библиотеке также есть Кабинет курьезов. Это помещение-музей, где собраны разнообразные диковинки: коллекции экземпляров морской фауны, дополненные насекомыми и различными минералами, археологические находки: керамика, оружие. Здесь же можно увидеть настоящую кольчугу двенадцатого века.

Библиотека открыта ежедневно, кроме Сочельника, или Щедрого дня, Рождества и Пасхального понедельника.



Переместимся в южную часть страны.

Бенедектинский монастырь Райград

Адрес: Klášter 1, 664 61 Rajhrad

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фото: http://www.morava-napoleonska.cz

Расположен в районе Брно-пригород. В монастыре находится библиотека, ставшая частью института Памятника письменности на Мораве (Památník písemnictví na Moravě). Монастырь был построен еще в XI веке, в это же время появилась библиотека с церковными книгами. До нашего времени сохранились рукописи XI-XII веков о житии святых отцов. Самая древняя рукопись – Martyrologium Adonis – была написана в начале десятого века.

Пожары и войны не прошли бесследно для монастырской библиотеки – некоторые экземпляры книг и рукописей исчезли. Также, в XIX веке, в связи с экономическими проблемами, монастырь вынужден был продать часть своего библиотечного фонда.

Монастырь и библиотека открыты со вторника по воскресенье. На территории здания для посетителей регулярно проводятся интересные выставки.



Частная библиотека замка Нелагозевес

Адрес: Nelahozeves 1, 277 51 Nelahozeves

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фото: http://www.zameknelahozeves.cz

Лобковицкая библиотека (Lobkowiczká knihovna) находится в замке Нелагозевес (Nelahozeves). Это самая большая библиотека в Чехии, расположенная в замке. Здесь собрано 65 000 экземпляров, включая средневековые труды по истории, географии, медицине, архитектуре, литературе и т.д. Самая древняя рукопись – фрагмент Евангелия от Марка, написанный в конце VIII – начале IX века.

История этой частной библиотеки начинается в XIV веке, когда выдающийся чешский поэт того времени Богуслав Гасиштейнский из Лобковиц (Bohuslav Hasištejnský z Lobkowicz) собрал более 700 рукописных экземпляров, написанных в большинстве на греческом и латинском языках. В XVII веке библиотека Богуслава Гасиштейнского перешла первому князю Лобковиц, Зденеку Войтеху (Zdeněk Vojtěch z Lobkowicz), который ее охотно пополнял.

Во времена немецкой оккупации Чехословакии книги лобковицкой библиотеки были конфискованы, ее мебель уничтожена, а помещения переоборудованы в умывальни. В 1992 году библиотеку переместили в замок Нелагозевес и вернули семье Лобковиц. Правда, посетить ее зачастую можно только студентам и исследователям по предварительной договоренности.

По материалам издания Hospodářské noviny

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